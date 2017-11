VIDEO: Kralji z visoko zmago nad Florido prekinili niz štirih zaporednih porazov

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL po štirih zaporednih porazih uspeli vknjižiti novo, zelo pomembno zmago, ki bo kapetanu Anžetu Kopitarju in druščini dvignila nekoliko načeto samozavest.



V tokratni zmagi sta izstopala novinec v vrstah kraljev Johnny Brodzinski s prvim doseženim zadetkom v najmočnejši hokejski ligi na svetu in izjemni rezervni vratar Darcy Kuemper, kateremu je uspel že osmi t.i. "shutout" v karieri, saj je zaustavil vseh 24 strelov.





Anže Kopitar h tokratni visoki zmagi Los Angeles Kingsov ni prispeval točk. (Foto: AP)

Ob že omenjenemu Brodzinskemu so se pri domačih med strelce vpisali še Tyler Toffoli, Andy Andreoff in Trevor Lewis.



Liga NHL, izidi:

Calgary Flames - Philadelphia Flyers 5:4 (po podaljšku)

Ottawa Senators - Arizona Coyotes 2:3 (po podaljšku)

Dallas Stars - Edmonton Oilers 6:3

Winnipeg Jets - New Jersey Devils 5:2

Los Angeles Kings - Florida Panthers 4:0 (Anže Kopitar brez točk)

Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 1:3

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 0:6

Tampa Bay Lighting - New York Islanders 3:5

Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 1:2

Washington Capitals - Minnesota Wild 3:1

Nashville Predators - Colorado Avalanache 5:2

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 3:4 (po podaljšku)

San Jose Sharks - Boston Bruins 1:3