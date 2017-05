VIDEO: Kunitz v drugem podaljšku zapečatil usodo Ottawe in pingvinom zagotovil boj za Stanleyja

Branilci naslova iz Pittsburgah so se v finale Stanleyjevega pokala uvrstili po četrti zmagi nad Ottawa Senators, sinoči so bili po dveh podaljških boljši s 3:2. V 86. minuti je gol, svoj drugi na tekmi, dosegel izkušeni 37-letni Chris Kunitz po podaji kapetana Sidneyja Crosbyja. Pittsburgh je prvo moštvo po Detroitu iz leta 2009, ki se je po osvojitvi naslova naslednjo sezono vrnilo v veliki finale.

Gostitelji so v drugi tretjini povedli po Kunitzovi zaslugi, zgolj 20 sekund kasneje je bil izid poravnan, izenačil je Mark Stone. V 52. minuti je Pittsburgh znova prišel v vodstvo, uspešen je bil Justin Schultz, zdelo se je, da bodo pingvini slavili že v rednem delu. A nato je v 55. minuti izid na 2:2 izenačil Ryan Dzingel. V prvem podaljšku golov ni bilo, v drugem pa je Pittsburgh do veselja znova popeljal Kunitz in tako ekipi omogočil, da še sanja o ubranitvi naslova.

"Poskusil sem le, da bi plošček zadel s prave strani. Poskakoval je in v takšnem primeru potrebuješ zgolj srečo. Tokrat je bila na moji strani. Povsem vseeno mi je, kdo je dosegel gol. Veseli smo, da je tekma mimo in da smo jo končali kot zmagovalci," je bil po zmagi vesel Kunitz. Trener Pittsburgha Mike Sullivan pa je pohvalil svojo ekipo: "Ne morem biti dovolj ponosen na svoje fante. Prebili smo se v finale in to je odlično." Matt Murray je ubranil 27 strelov, več dela je imel njegov tekmec Craig Anderson, ki je ustavil 39 strelov.

Pingvini so v finalu vzhoda slavili s 4:3 v zmagah, v finalu se bodo pomerili s prvakom zahodne konference Nashville Predators.Predatorji so v drugem polfinalu s 4:2 v zmagah ugnal Anaheim Ducks. Prednost domačega ledu v boju za Stanleyjev pokal ima Pittsburgh, ki bo gostil prvi dve tekmi, prva bo v noči na torek po slovenskem času.

Izid:

- vzhod, finale konference:

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 3:2 (2 podaljška)

Pittsburgh se je s 4:3 v zmagah uvrstil v finale NHL.