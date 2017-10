VIDEO: Legendarni Lundqvist z novo 'ničlo' v karieri

Henrik Lundqvist (Foto: AP)

V Madison Square Gardnu je švedski vratar Henrik Lundqvist zaustavil vseh 34 strelov gostov iz Kanade; sprva je bilo predvideno, da sploh ne bo stopil na led po sobotnem porazu s 5:8 proti Torontu, ko je moral že po prvi tretjini na klop za rezerve. Na uvodnih tekmah sezone je v zgolj štirih četrtinah kar osemkrat odšel po plošček v svojo mrežo, torej je dobil povprečno kar dva gola na tretjino. Kljub temu je na tretji tekmi pokazal svoje mojstrstvo in bil ključni mož gostov pri zmagi po dveh porazih v nizu. "Zaželeli smo si, da bi končno zaigrali kot znamo. Prejšnji tekmi sta bili kar nekaj, preveč je bilo vzponov in predvsem padcev proti ekipama, ki sta naredili vse za zmago. Danes sem čutil, da smo prišli do naše igre, imeli smo kontrolo in hitrost ter tudi priložnosti. Zame je bilo dovolj, da sem imel dve lepi posredovanji na začetku in nato mi je steklo, ne potrebuješ osem ali devet velikih obramb," je dejal Lundqvist, ki je po enainšestdeseti tekmi v karieri, na kateri ni prejel zadetka, na večni lestvici NHL na 16. mestu prehitel Turka Broda. Na drugi strani je Carey Price zbral 23 obramb, v prvi in tretji tretjini pa sta ga premagala Brady Skjei in Šved Mika Zibanejad. Slednji je postal prvi center Montreala, odkar je junija letos Derek Stepan odšel v Arizono, ter je zadel na vseh treh tekmah ekipe Rangers v tej sezoni. Zibanejad in Rus Pavel Bučnevič, ta je bil tokrat podajalec pri drugem zadetku sredi zadnjega dela igre, sta v tem obdobju zbrala že devet točk, štiri gole in pet podaj.



Izid:

New York Rangers - Montreal Canadiens 2:0