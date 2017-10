VIDEO: Los Angeles in Nashville do zmage po kazenskih strelih

V kazenskih strelih je bil za goste uspešen še Michael Cammalleri, medtem ko je domači vratar Mike Condon kapetanu kraljev, slovenskemu hokejistu Anžetu Kopitarju kazenski strel ubranil. Kopitar je tokrat v slabih 23 minutah in pol na ledu ostal brez točke, zbral pa je tri strele na gol. Junak zmage kraljev v Kanadi pa je bil Adrian Kempe, ki je bil podajalec že pri prvem zadetku kraljev Aleca Martineza za vodstvo z 1:0, tik pred koncem rednega dela je dosegel gol za izenačenje na 2:2, nato pa bil uspešen še pri kazenskem strelu. Vratar gostov Condon, ki je skupaj sicer zbral 41 obramb, se je po tekmi jezil nase, ko je tik pred koncem tekme pri vodstvu senatorjev z 2:1 naredil napako, ki je kaznoval Kempe in izsilil podaljšek: "Morali bi osvojiti dve točki. Najbrž bom danes slabo spal, a napako bom izkoristil za nadaljnjo motivacijo. Ko bo jutri vzšlo sonce, bom pripravljen na nove izzive." Za Ottawa Senators sta v polno zadela Dion Phaneuf in Nate Thompson.





Los Angeles Kings se nahajajo na krajši kanadski turneji. (Foto: AP)

Kralje naslednja tekma čaka že v četrtek, ko bodo v okviru kanadske turneje gostovali še pri Montreal Canadiens. Po kazenskih strelih se je končala tudi tekma v Teksasu med Nashville Predators in Calgary Flames; s 3:2 so zmagali gosti. New York Islanders so s 5:3 ugnali Arizona Coyotes, Buffalo Sabres so z golom Benoita Pouliota z 1:0 premagali Detroit Red Wings, z 32 obrambami se je izkazal tudi domači vratar Robin Lehner. Zmago z 1:0 do dosegli tudi Vancouver Canucks na gostovanju pri ekipi Minnesota Wild. Najbolj vroča ekipa lige NHL še naprej ostajajo novinci v prvenstvu NHL, Vegas Golden Knights. Tokrat so na domačem ledu s 4:2 odpravili Chicago Blackhawks in prišli še do sedme zmage v osmih tekmah sezone. Oscar Dansk, ki je prvič v NHL stopil med vratnici, je zaustavil 29 strelov Chicaga in opravil levji delež za zmago. Dansk je moral zaigrati zaradi poškodb prvih dveh vratarjev moštva Marc-Andreja Fleuryja ter Malcolma Subbana. Zlati vitezi zdaj le točko zaostajajo za vodilno ekipo zahodne konference Los Angeles Kings, ki pa imajo tekmo več. Philadelphia Flyers so na domačem ledu z 2:6 klonili proti Anaheim Ducks, dvakratni zaporedni branilci naslova Pittsburgh Penguins pa so doma z 2:1 ugnali Edmonton Oilers. Dve tekmi sta se končali z izidom 5:1. Montreal Canadiens so doma povozili Florida Panthers, Carolina Hurricanes pa so domači led zapustili sklonjenih glav ob premoči gostov iz Tampe. Hokejisti Colorado Avalanche so premagali Dallas Stars s 5:3.



Izidi:

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 2:3 (kazenski streli)

New York Islanders - Arizona Coyotes 5:3

Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 2:6

Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 2:1

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1:5

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 1:0

Montreal Canadiens - Florida Panthers 5:1

Nashville Predators - Calgary Flames 2:3 (kazenski streli)

Minnesota Wild - Vancouver Canucks 0:1

Colorado Avalanche - Dallas Stars 5:3

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 4:2