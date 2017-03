VIDEO: Los Angeles premagal vodilni Washington, Kopitarju gol in podaja

Adrian Kempe je prvih deset tekem v ligi NHL odigral brez doseženega gola, tokrat pa je švedski novinec v ekipi le prišel do svojega trenutka in dobrih deset minut pred koncem tekme zadel za vodstvo s 3:2. "Imel sem veliko priložnosti, a jih do zdaj nisem znal izkoristiti. Mislim, da bi moral zadeti že veliko prej, a preprosto je lep občutek zdaj, ko mi je to končno uspelo," je po tekmi dejal 20-letni Kempe. V vratih Los Angelesa se je izkazal Jonathan Quick s 17 obrambami, kralji pa so zmagali na tretji od zadnjih štirih tekem in še naprej ostajajo v igri za mesta, ki vodijo v končnico. Za St. Louisom zaostajajo za tri točke. Gola za vodilni Washington sta dosegla Jakub Vrana in T.J. Oshie, ekipa pa je izgubila zadnje tri zaporedne tekme v rednem delu. Philipp Grubauer je ustavil 18 strelov. "Poraz te vedno potre. Lahko potem tožiš in jočeš, izgubili smo tri zaporedne tekme. Pa kaj potem. Moramo se zbrati in dobiti naslednjo. Dobra plat tega je, da sledi nova tekma že kmalu, kjer se lahko izkažemo," pa je po tekmi menil Justin Williams, igralec Washingtona, ki je bil prej dolga leta hokejist Los Angelesa.





Los Angeles bo zdaj v noči na torek gostil St. Louis Blues, neposredne tekmece za končnico, medtem ko Washington Capitals v nedeljo odhajajo k Anaheim Ducks. Na sporedu je bilo kar enajst tekem. Med drugim so Boston Bruins z 2:1 premagali Philadelphia Flyers, Buffalo Sabres so bili od Columbus Blue Jackets boljši s 5:3, Colorado Avalanche pa so morali Ottawa Senators priznati premoč z 2:4. Arizona Coyotes so New Jersey Devils ugnali s 5:4, St. Louis Blues pa New York Islanders s 4:3. San Jose Sharks so proti Nashville Predators izgubili z 1:3, Tampa Bay Lightning so Florida Panthers premagali s 3:2, dve tekmi sta se končali z 0:3, Winnipeg Jets je izgubil proti Calgary Flames, Vancouver Canucks pa proti Pittsburgh Penguins. Carolina Hurricanes so po podaljšku izgubili proti Toronto Maple Leafs z 2:3.



Izidi:

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 2:1

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 5:3

Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs 2:3 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Ottawa Senators 2:4

Arizona Coyotes - New Jersey Devils 5:4

Los Angeles Kings - Washington Capitals 4:2

San Jose Sharks - Nashville Predators 1:3

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 3:2

Winnipeg Jets - Calgary Flames 0:3

St. Louis Blues - New York Islanders 4:3

Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 0:3