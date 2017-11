VIDEO: Malkin v zadnji tretjini 'odrešil' pingvine v Edmontonu

Po enkrat sta za prvake zadela še Šved Patric Hornqvist in Conor Sheary, vratar Matt Murray pa je zaustavil 35 strelov, vključno z lepim poskusom Ryana Nugent-Hopkinsa z bližine, ki bi Edmontonu 13 sekund pred koncem prinesel vsaj podaljšek. Za gostitelje, ki so izgubili svoje zadnje štiri od petih tekem, sta zadela Nugent-Hopkins in Leon Draisaitl, vratar Cam Talbot pa je končal pri 27 obrambah.

Na sporedu so bile še štiri tekme. Chicago je na domačem ledu zanesljivo ukanil Philadelphio s 3:0, blestel pa je vratar Corey Crawford, ki je ubranil vseh 35 strelov tekmecev iz mesta bratovske ljubezni ter dosegel svoj prvi "shutout" v tej sezoni, skupno pa 22. v karieri. Za hokejiste iz vetrovnega mesta so zadeli Rus Artem Anisimov, Jonathan Toews in Alex DeBrincat.

V olimpijskem Vancouvru je prav tako blestel vratar New Jerseyja Cory Schneider, ki je zbral 37 obramb, skupaj s soigralci pa je slavil z 2:0, potem ko sta zadela Jimmy Hayes in Drew Stafford. Vragi iz New Jerseyja so v tej sezoni izjemno vroči in so z devetimi zmagami in dvema porazoma trenutno na drugem mestu vzhodne konference (na prvem mestu je Tampa, ki je odigrala dve tekmi več), trikratni zmagovalci Stanleyjevega pokala pa so uprizorili tudi svoj najboljši uvod v sezono po sezoni 1993/94.

Jevgenij Malkin (Foto: AP)

Anaheim je na domačem ledu moral priznati premoč Torontu, ki je prekinil niz treh zaporednih porazov in v Kaliforniji slavil s 3:1. Izkazal se je Patrick Marleau z golom in podajo, za kanadsko ekipo pa sta zadela še Connor Brown in Leo Komarov, medtem ko je Ron Hainsey prispeval dve podaji. Za domačo zasedbo je edini zadetek dosegel Čeh Ondrej Kaše.

Hokejisti iz San Joseja so dosegli tretjo zmago v nizu, njihova zadnja žrtev pa so bili tekmeci iz Nashvilla. Morski psi so slavili s 4:1, tekmo v SAP Centru pa je zaznamoval 38-letni veteran Joe Thornton, ki je prispeval asistenco pri drugem golu in dosegel svojo 1400. točko v ligi NHL. Za gostitelje so zadeli še Finec Joonas Donskoi, Joe Pavelski, Marc-Edouard Vlasic in Danec Mikkel Boedker, za goste pa Švicar Roman Josi.

Kralje Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka že danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bodo v domači dvorani gostili Toronto.

Izidi:

Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers 3:0

Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 2:3

Vancouver Canucks - New Jersey Devils 0:2

Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 1:3

San Jose Sharks - Nashville Predators 4:1