VIDEO: Mojster podaljškov Williams odločil tekmo v Washingtonu, Kuraly zagotovil zmago kosmatincem

Washington Capitals vodijo s 3:2 v zmagah, prav tako Boston Bruins. Sean Kuraly je v Ottawi dosegel svoja prva zadetka v ligi NHL, od tega enega v drugem podaljšku, ki je kosmatincem po zaostanku z 1:3 v zmagah pomagal ostati v igri v boju za Stanleyjev pokal. Senatorji bodo imeli sicer že v nedeljo novo priložnost, da se uvrstijo v drugi krog, saj v boju na štiri zmage še vodijo s 3:2.

"Imel sem precej sreče, a uspelo mi je plošček spraviti v vrata. Ponavadi nimaš veliko takšnih priložnosti, vesel sem, da se je plošček srečno odbil od moje palice in končal v mreži," je po tekmi dejal Kuraly. Med strelce se je za Boston vpisal še David Pastrnak, za gostitelje pa sta zadela Mark Stone in Jean-Gabriel Pageau. Vratar Bostona Tuukka Rask je zbral 41 obramb, Craig Anderson pa je za Ottawo ubranil 36 strelov.

Junak podaljška v Washingtonu pa je bil Justin Williams, ki je že po 64 sekundah dodatne igre zadel za zmago prestolnikov, s katero so v boju na štiri zmage povedli s 3:2. "V karieri doslej nisem dosegel veliko pomembnih golov. Kaj lahko rečem ob tem, spet sem bil ob pravem času na pravem mestu," je z rameni skomignil Williams, ki je po podaji Jevgenija Kuznjecova z močnim strelom premagal vratarja Frederika Andersena. "Le en strel je bil dovolj in imamo vodstvo v končnici. Zdaj gremo v Toronto in skušali bomo dvoboj dobiti v gosteh," je o Williamsu dejal zvezdnik Washingtona Aleks Ovečkin.