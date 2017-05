VIDEO: Nashville bolje začel finale zahodne konference, odločilni gol v podaljšku zabil James Neal

Neal je bil junak prve tekme finala zahodne konference lige NHL. (Foto: AP)

Plenilci, ki igrajo v svojem prvem konferenčnem finalu, so izkoristili dejstvo, da pri Anaheimu zaradi poškodb manjkata dva izkušena veterana Kevin Bieksa in Patrick Eaves, ter da so racmani še pred dvema dnevoma igrali polfinale proti Edmontonu. Neal je odločilni zadetek za zmago Nashvilla, ki je imel pred finalom več počitka, dosegel po slabih devetih minutah in pol igre v podaljšku, vratar Pekka Rinne pa je k zmagi prispeval 27 obramb.



V rednem delu sta za goste zadela Filip Forsberg in Austin Watson, plenilci pa se niso pustili zmesti niti po tem, ko so racmani z zadetkom Hampusa Lindholma izenačili na 2:2 in si priigrali podaljšek. Prvi gol za gostitelje je dosegel Jakob Silfverberg, vratar racmanov je ubranil 43 strelov. Druga tekma finalnega dvoboja bo v noči na ponedeljek prav tako v Kaliforniji.

Izid:

Anaheim Ducks - Nashville Predators 2:3 (podaljšek)

Nashville v zmagah vodi z 1:0.