VIDEO: Nashville do nove zmage, kralje lahko reši le sanjski razplet, kanadski derbi Winnipegu

Hokejisti Nashville Predators, ki se v boju za končnico zahodne konference v ligi NHL borijo za zadnje prosto mesto skupaj z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, si niso dovolili spodrsljaja. Tokrat so s 3:0 premagali ekipo Minnesota Wild, ki ima nastop v nadaljevanju prvenstva že zagotovljen, in si bržčas že priigrali napredovanje. Filip Forsberg in Kevin Fiala sta zadela v razmaku desetih sekund v drugi tretjini, vratar Pekka Rinne pa je za svoj tretji "shutout" to sezono zbral 31 obramb.

Plenilci imajo zdaj na osmem mestu 91 točk, prav toliko kot hokejisti St. Louis Blues, ki so si končnico že priigrali in ki so boljši v medsebojnem dvoboju. Kralji na devetem mestu zaostajajo za "velikanskih" deset točk, do konca rednega dela sezone pa imajo še pet tekem. V nedeljo bo na sporedu obračun Nashville - St. Louis, na katerem plenilci potrebujejo zgolj točko, da zacementirajo nastop v končnici, ki bo za Nashville še tretji zaporedni, kar pomeni, da bo Kopitar najverjetneje sezono NHL končal že po rednem delu.

"V nedeljo nas čaka verjetno najpomembnejša tekma sezone do zdaj, zato bo zelo zabavna. Vsi skupaj bomo uživali na ledu, ko se bomo skušali povzpeti po lestvici tako daleč, kot bo le šlo," je dejal Forsberg.

Boston Bruins, ki se še borijo za končnico, so bili s 5:2 boljši od Florida Panthers. Če se želi ekipa prvič v zadnjih treh sezonah prebiti v zaključne boje, je recept preprost. "Moraš zmagovati, tako preprosto je to. Če bomo zmagovali, nam ne bo treba gledati lestvice in iskati pomoči pri drugih ekipah," je po tekmi dejal branilec Bostona Torey Krug. Gole za Boston so dosegli David Krejči, Brad Marchand in Noel Acciari, medtem ko je Patrice Bergeron dosegel kar dva. Boston v atlantski skupini sicer še vedno za točko zaostaja za Torontom in Ottawo, a ima pred Tampo v vzhodni konferenci za zadnje mesto v končnici štiri točke naskoka. Za Florido je Jaromir Jagr dosegel že 765. gol kariere, za panterje, ki so izgubili enajsto tekmo na zadnjih 15 odigranih, pa se je med strelce vpisal še Thomas Vanek.

Na preostalih tekmah so Detroit Red Wings s 4:5 izgubili proti Toronto Maple Leafs, Carolina Hurricanes so z 0:3 klonili proti Dallas Stars, z enakim izidom so Philadelphia Flyers doma premagali New Jersey Devils, Winnipeg Jets pa so bili od Ottawa Senators boljši s 4:2. Dve tekmi sta se končali po podaljšku. Tampa Bay Lightning so morali v dodatnem delu z 1:2 priznati premoč Montreal Canadiens, Edmonton Oilers pa so bili s 3:2 boljši od Anaheim Ducks.

Izidi :

Boston Bruins - Florida Panthers 5:2

Nashville Predators - Minnesota Wild 3:0

Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 4:5

Carolina Hurricanes - Dallas Stars 0:3

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:2 (podaljšek)

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 3:0

Winnipeg Jets - Ottawa Senators 4:2

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 3:2 (podaljšek)