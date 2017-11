VIDEO: Osmica St. Louisa, Vancouver pokopal letalce z dvema goloma v 19 sekundah

V severnoameriški hokejski ligi NHL so bile v noči na sredo na sporedu le tri tekme, najvišjo zmago so videli gledalci v St. Louisu, kjer so Blues z 8:3 premagali Edmonton Oilers. Philadelphia Flyers so z 2:5 izgubili proti Vancouver Canucks, Dallas Stars pa so s 3:1 premagali Montreal Canadiens. Naftarji se v gosteh pri St. Louisu nikakor niso znašli, že po dveh tretjinah so namreč domači vodili s 4:0. Glavna krivca za to sta bila s po dvema goloma in dvema podajama Brayden Schenn in Vladimir Tarasenko. Edmonton je moral tako priznati že tretji zaporedni poraz, s 16 točkami iz 21 tekem je na predzadnjem mestu zahodne konference, kjer s 33 točkami vodi prav St. Louis. Vancouver je v gosteh premagal Philadelphio s 5:2, z dvema goloma se je izkazal Brock Boeser, ki je prvi strelec ekipe to sezono z devetimi goli in 19 točkami. Pomembnemu mejniku se je približal njegov soigralec Daniel Sedin, ki je zbral gol in podajo in mu do magičnih 1000 točk v karieri NHL manjkajo le še štiri. Henrik Sedin je dodal dve podaji, medtem ko sta za letalce zadela Ivan Provorov in Jakub Voraček.

Švedski vratar Jacob Markström v Philadelphii ustavlja domače napadalce, tudi Valtterija Flippulo. (Foto: AP)

Dallas Stars so s 3:1 ugnali Montreal. Slednji so preko Brendana Gallagherja povedli v 13. minuti druge tretjine, že takoj zatem pa sta Devin Shore in Jason Spezza domače popeljala v vodstvo, v zadnji tretjini je za Dallas zadel še Tyler Seguin. "Ko nismo imeli več energije, smo jo nekje morali najti. Dali so nam jo ti trije igralci, ki so dosegli zadetke," je po tekmi dejal trener Dallasa Ken Hitchcock.

Izidi:

Philadelphia Flyers ‒ Vancouver Canucks 2:5

Dallas Stars ‒ Montreal Canadiens 3:1

St. Louis Blues ‒ Edmonton Oilers 8:3