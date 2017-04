VIDEO: Ottawa in Toronto slavila po podaljšku in povedla v seriji

Ottawa Senators so slavili po podaljšku na gostovanju v Bostonu. (Foto: AP)

Hokejisti iz Ottawe so na tretji tekmi prvega kroga končnice lige NHL v gosteh po podaljšku premagali tekmece iz Bostona s 4:3, odločilni gol je dosegel Bobby Ryan. Na drugi tekmi vzhodne konference je Toronto ukanil Washington s 4:3, zmagoviti zadetek pa je dosegel Tyler Bozak. Ottawa in Toronto vodita v zmagah z 2:1.



V zahodni konferenci so igralci iz Nashvilla in Anaheima na pragu preboja v polfinale, oboji namreč v zmagah vodijo s 3:0. Nashville je na kolena položil Chicago s 3:2, odločilni gol pa je prispeval Kevin Fiala. Anaheim je po dveh domačih zmagah slavil še na prvi teki v Calgaryju, junak dvoboja pa je bil Corey Perry, ki je zabil zmagoviti gol v drugi minuti prvega podaljška.



Izidi:

- končnica, 1. krog:

- vzhodna konferenca:

Boston Bruins - Ottawa Senators 3:4 - podaljšek

(Ottawa vodi v zmagah z 2:1)

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 4:3 - podaljšek

(Toronto vodi v zmagah z 2:1)

- zahodna konferenca:

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:2 - podaljšek

(Nashville vodi v zmagah s 3:0)

Calgary Flames - Anaheim Ducks 4:5 - podaljšek

(Anaheim vodi v zmagah s 3:0)