VIDEO: 'Petarda' račkov v mreži pingvinov, Boston brez milosti do Juliena

V Bostonu je prvič, odkar so ga februarja lani odpustili, gostoval nekdanji trener kosmatincev Claude Julien. S svojimi fanti in novimi delodajalci Montreal Canadiens proti starim znancem tokrat ni imel pravih možnosti za uspeh. S precej napadalnejšo igro, kot jo je sam gojil pri rumeno-črnih, so Bostončani brez posebnih težav odpravili Juliena in Kanadčane, odločilno prednost pa so si z dvema goloma priigrali v zadnji tretjini. Za Bruins, ki so dosegli vsaj točko že na 14. zaporedni tekmi, je Brad Marchand prispeval gol in podajo, Patrice Bergeron pa dve podaji. Bruins so se s tem utrdili na tretjem mestu vzhodne konference.

Patrice Bergeron (desno) je prispeval dve podaji. (Foto: AP)

Na osmem mestu v tem delu lige pa so Pittsburgh Penguins. Ti so tokrat izgubili v Anaheimu, kjer je domača ekipa do odločilne prednosti prišla v drugi tretjini, ko je dosegla štiri zadetke. Ondrej Kase je pri gostiteljih zbral gol in podajo, enak izkupiček je pri gostih, ki so prekinili niz štirih zmag, imel Phil Kessel. Sidney Crosby je za Pittsburgh dodal dve podaji.

Izida:

Boston Bruins ‒ Montreal Canadiens 4:1

Anaheim Ducks ‒ Pittsburgh Penguins 5:3