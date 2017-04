VIDEO: Pittsburgh in Nashville v konferenčni polfinale

Pittsburgh Penguinsi branijo naslov v ligi NHL. (Foto: AP)

Na vzhodu Montreal Canadiens v zmagah zaostajajo z 2:3, potem ko so New York Rangers peto tekmo na gostovanju po podaljšku dobili s 3:2.



Na dvoboju zahoda med Edmonton Oilers in San Jose Sharks prvi vodijo s 3:2 v zmagah, saj se je današnja tekma po podaljšku končala s 4:3 za kanadske gostitelje.



Izidi:

- vzhod:

Montreal Canadiens - New York Rangers 2:3 (podaljšek)

- New York v zmagah vodi s 3:2;



Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 5:2

- Pittsburgh je napredoval s 4:1 v zmagah;



- zahod:

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:1

- Nashville je napredoval s 4:0 v zmagah;



Edmonton Oilers - San Jose Sharks 4:3 (podaljšek)

- Edmonton v zmagah vodi s 3:2;