VIDEO: Pittsburgh in St. Louis na pragu drugega kroga

Pittsburgh je do tretje zmage proti Columbus Blue Jackets prišel v podaljšku, junak pa je postal Jake Guentzel, ki je prvi novinec v zgodovini kluba, ki je v končnici dosegel tri zadetke na eni tekmi. Odločilnega je v mrežo pospravil po podaji Sidneyja Crosbyja dobrih 13 minut po začetku podaljška. "Ne gre mi iz glave, malce čudno je vse skupaj, a izjemno prijetno. Imel sem tudi precej sreče, saj se je plošček pri dveh zadetkih srečno odbil do mene," je dejal Guentzel, ki je drugi zadetek dosegel v drugi tretjini in z njim poskrbel za preobrat, saj so Penguins po prvem delu igre zaostajali 1:3. V dvoboju med St. Louisom in Minnesoto je bila slednja po rednem delu v prednosti, toda po tretji tekmi je peta ekipa rednega dela lige NHL na pragu izpada. Blues so prvo tekmo pred domačimi gledalci dobili s 3:1. Ključni mož na igrišču je bil znova vratar S. Louisa Jake Allen. S 40 obrambami je tretjič zapored poskrbel, da je Minnesota dosegla le en zadetek. Allen je v treh tekmah ubranil 114 od 117 strelov ali 97,4 odstotka vseh poskusov tekmeca. Skoraj 20.000 gledalcev v dvorani je nenehno skandiralo - 'Al-len!, Al-len!, Al-len!'





Pittsburgh Penguinsi korakajo proti četrtfinalu lige NHL. (Foto: AP)

Na ostalih dveh sinočnih prizoriščih je Montreal z zmago v gosteh s 3:1 prišel do prednosti v zmagah 2:1 proti New York Rangers, Edmonton pa je z minimalnih 1:0 premagal San Jose Sharks in skupno povedel prav tako z 2:1.



Izidi, končnica, 1. krog:

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:5 podaljšek

(Pittsburgh vodi s 3:0 v zmagah)



New York Rangers - Montreal Canadiens 1:3

(Montreal vodi z 2:1 v zmagah)



St. Louis Blues - Minnesota Wild 3:1

(St. Louis vodi s 3:0 v zmagah)



San Jose Sharks - Edmonton Oilers 0:1

(Edmonton vodi z 2:1 v zmagah)