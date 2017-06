VIDEO: Pittsburgh v treh minutah dosegel tri gole in je že na pol poti do Stanleyja

Nashville je v 13. minuti po zaslugi Aberga Pontusa celo povedel, a je že v prvem delu izenačil Jake Guentzel. Odločilen je bil uvod v zadnjo tretjino. Že po desetih sekundah je za branilce naslova za 2:1 vnovič zadel Guentzel, kar je bil že njegov 12. gol v končnici. Ko sta v 44. minuti Scott Wilson in Jevgenij Malkin eden za drugim zadela v razmiku 15 sekund, je bil zmagovalec znan, Pittsburgh je pred svojimi navijači slavil z izidom 4:1. "To je noro," je po tekmi navdušeno dejal Guentzel: "Sploh vam ne morem opisati, kako se počutim. A zavedamo se, da za končni cilj potrebujemo še dve zmagi. Za zdaj nismo dosegli še ničesar. Seveda nam bo v nadaljevanju končnice zelo težko, saj je Nashville izvrstna ekipa."

Nashville je bil tudi na drugi tekmi boljši tekmec kar se tiče strelov na gol, domači vratar Marty Murray jih je ubranil kar 37, gostujoči Pekka Rinne pa je ubranil 21 od 25 strelov. Po golu Malkina ga je zamenjal rezervni vratar Juuse Saros. Rinne je do finala ubranil kar 94,7 odstotka strelov, v finalu pa ima slab odstotek (77,7). "Na takšne tekme je treba enostavno pozabiti in iti naprej. Zame je to enkratna življenjska priložnost. Dolgo že igram v ligi NHL, a imam prvič priložnost, da osvojim Stanleyjev pokal. Zato menim, da moramo vsi skupaj enostavno pokopati ti dve tekmi in najti pot do uspeha," je po tekmi menil Rinne.

"Po vsaki obrambi sem si dejal: 'Daj, stisni še no, saj ni tako težko!' Skušal sem čim dlje odbijati napade tekmecev. Ko fantje vidijo, da gre meni dobro, da jim varujem hrbet, se sprostijo, postanejo samozavestni in lažje dosežejo gol," je prepričan Murray. Prvi obračun je Pittsburgh dobil s 5:3, naslednji dve tekmi, prva že v soboto, pa bosta v Nashvillu.

Izid, 2. tekma finala:

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 4:1

(Pittsburgh vodi z 2:0 v zmagah)