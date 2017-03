VIDEO: Po maratonskem izvajanju kazenskih strelov nov poraz kraljev, Kopitar prispeval dve podaji

Kralji so po izvajanju kazenskih strelov izgubili današnji dvoboj proti Arizoni in pod vprašaj postavili svojo uvrstitev v končnico lige NHL. Anže Kopitar je v rednem delu prispeval dve podaji pri golih Tylerja Toffolija, v "loteriji" kazenskih strelov pa je bilo več sreče in znanja na strani gostov iz Arizone. Za goste je oba gola v rednem delu dosegel Max Domi, v izvajanju kazenskih strelov pa sta bila uspešna Brendan Perlini in Anthony de Angelo. Slednji je prispeval zmagoviti gol, pri kraljih pa je bil uspešen Jeff Carter, medtem ko Kopitar v drugi seriji strelov ni premagal vratarja Louisa Dominguea. Slednji je bil izjemno razpoložen, ubranil je 44 od 46 strelov (95,7 odstotna uspešnost), pri kraljih je bil prav tako dober Ben Bishop (ubranil 30 od 32 strelov, 93,8 odstotka).

Kapetan kraljev je bil drugi igralec z največjo minutažo pri domačih, odigral je 23 minut in 18 sekund, več je bil na ledu le še branilec Drew Doughty, dobrih 30 minut. Kopitar je v statistiko tako vpisal dve točki, tri strele na gol in dve kazenski minuti. Znova so bili kralji veliko boljši v strelih (46:23). Los Angeles Kings so trenutno na devetem mestu v zahodni konferenci, v boju za t.i. "wild card" ima osmouvrščeni St. Louis 77, Edmonton pa 81 točk.

Vodilno moštvo lige Washington Capitals je s 4:2 premagalo Minnesoto, ki je na drugem mestu na zahodnem delu, kjer so povedli Chicago Blackhawks, ki so s 4:2 v gosteh ugnali Montreal Canadiens; tri točke je z dvema podajama in golom podajo prispeval Patrick Kane. V ameriški prestolnici je po desetih tekmah, ko mu ni uspelo doseči gola, znova zadel ruski zvezdnik Aleks Ovečkin.

Dva dvoboja sta se končala po podaljšku, na obeh sta prav tako zmagali gostujoči ekipi. Carolina Hurricanes je klonila z New York Islanders z 2:3, Ottawa Senatorspa s Tampo Bay Lightning z 1:2. V Ottawi je 55 sekund pred koncem podaljška odločil Victor Hedman, že 34 sekund po začetku dodatnega dela pa je ekipi Islanders zmago zagotovil

Izidi:

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 2:3 - kazenski streli

Carolina Hurricanes - New York Islanders 2:3 - podaljšek

Washington Capitals - Minnesota Wild 4:2

Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 7:2

Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 2:4

Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 1:2 - podaljšek

Edmonton Oilers - Dallas Stars 7:1

San Jose Sharks - Buffalo Sabres 4:1