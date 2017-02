VIDEO: Prvaki 'padli' po podaljšku, Dubinsky odločil zmagovalca po 64 sekundah

V Columbusu so gledalci dodobra napolnili Nationwide Areno in imeli kaj za videti. Ekipi sta skupaj na nasprotni gol streljali 78-krat, golmana sta ubranila nekaj neverjetnih strelov, tekma pa se je končala po podaljšku. Na začetku druge tretjine je Ryan Murray zadel za Columbus, Ian Cole je izenačil za Pittsburgh. V podaljšku je po minuti in štirih sekundah plošček v gol pospravil Brandon Dubinsky.

Panterji s Floride so zmagali tretjič po vrsti in šestič v zadnjih sedmih tekmah. James Reimer je za zmagovalno ekipo zbral 35 obramb, med strelce so se vpisali Colton Sceviour, Jaromir Jagr (to je bil že njegov 760. gol v ligi NHL), Aaron Ekblad in Derek MacKenzie, Andrew Cogliano je bil strelec za Anaheim, ki je s tem golom vodil 1:0.