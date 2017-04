VIDEO: Predatorji 'raztrgali' favorizirani Chicago in povedli z 2:0, Toronto poravnal proti Capitals

Chicago, ki je redni del končal na vrhu razvrstitve v zahodni konferenci, je v končnici povsem odpovedal in izgubil obe uvodni tekmi na domačem ledu, ne da bi dal en gol. Finski vratar v vratih Nashvilla Pekka Rinne je predstavljal nerešljivo uganko za Chicago. Nashville je na prvih dveh tekmah hokejistom iz vetrovnega mesta zabil šest golov. Naslednja dvoboja bosta v seriji na štiri zmage v severnoameriškem središču country glasbe. Predators so postali komaj peta ekipa v zgodovini lige NHL, ki je končnico začela z zaporednima zmagama, brez prejetega gola. Takšen dosežek je pred Nashvillom uspel Detroitu leta 1936, Buffalu leta 1983, New Jerseyju leta 1995 in Torontu leta 2001.

Nasvhille je proti favoriziranemu Chicago povedel z 2:0 v zmagah. Obakrat je slavil v gosteh. (Foto: AP)

Končnico so odlično začeli tudi hokejisti Anaheim Ducks, ki so v nasprotju s Chicagom v celoti izkoristili prednost domačega ledu, ponoči so še drugič zmagali, potem ko so Calgary Flames ugnali s 3:2. V vzhodnem delu konference sta se kanadski moštvi veselili prvih zmag. Hokejisti Ottawa Senators so po podaljšku le strli gostujoči Boston Bruins s 4:3. Odločilni gol je prispeval Dion Phaneuf. Ekipi bosta tretjo tekmo končnice, naslednji dve bosta v Bostonu, odprli s poravnanim izidom v zmagah 1:1. Poravnan izid 1:1 v zmagah je tudi v seriji med Toronto Maple Leafs in Washington Capitals, ki je na domačem ledu klonil šele po dveh podaljških s 3:4. Odločilni gol je prispeval Kasperi Kapanen.

Izidi končnice:

Vzhod:

Washington Capitals – Toronto Maple Leafs 3:4*

Izid v seriji je 1:1

Ottawa Senators – Boston Bruins 4:3*

Izid v seriji je 1:1

Zahod:

Chicago Blackhawks – Nashville Predators 0:5

Izid v seriji je 2:0 za Nashville

Anaheim Ducks – Calgary Flames 3:2

Izid v seriji je 2:0 za Anaheim

*po podaljšku