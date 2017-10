VIDEO: Prvaki lige NHL sezono začeli s porazom

Sidney Crosby (Foto: AP)

Alex Pietrangelo je tako malenkost pokvaril tradicionalne slavje prvakov, slovesnost in obešanje prapora za peti Stanleyjev pokal pod strop dvorane, in pingvinom zagrenil uvod v sezono. Pingvini so pred tekmo ponosno na ogled postavili trofejo za naslov prvaka, razprodana dvorana navijačev pa je veselo slavila spomin na junij, ko so v finalu premagali Nashville Predators. To je bil za pingvine še peti naslov po zmagah v letih 1991, 1992, 2009 in 2016. Na uvodni tekmi sezone v Kanadi, so gostujoči Toronto Maple Leafs s 7:2 odpravili Winnipeg Jets, hokejisti Toronta so kar tri zadetke dosegli v razmaku 2:38 minute v uvodni tretjini, ko so se na seznam strelcev vpisali Nazem Kadri, James van Riemsdyk in William Nylander. Na 4:0 je povišal Patrick Marleau v drugi tretjini, nato pa v tretji zadel še za 5:0. Za prednost s kar 6:0 je poskrbel Mitchell Marner, preden so se zbudili tudi gostitelji. V domači dvorani so izgubili tudi San Joe Sharks, ki so s 3:5 klonili proti Philadelphia Flyers, edino domačo zmago večera pa so slavili Edmonton Oilers, ki so v kanadskem obračunu s 3:0 premagali Calgary Flames.

Edini Slovenec v ligi NHL Anže Kopitar bo s svojo ekipo Los Angeles Kings novo sezono začel v noči na petek, tekmec v domačem Staples Centru bo Philadelphia.



Izidi:

San Joe Sharks - Philadelphia Flyers 3:5

Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 2:7

Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 4:5 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:0