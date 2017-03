VIDEO: Razplet tekme v Carolini zasenčila poškodba vratarja, ki je negibno obležal

Po podaljšku so zmagali Detroit Red Wings, ki so v gosteh s 4:3 ugnali Carolina Hurricanes in dosegli še peto zaporedno zmago v nizu. Vratar slednjih Eddie Lack je ob naletu nasprotnega igralca ob izvajanju kazenskega strela dobil močan udarec v glavo in je nepremično obležal na ledu. Pomagala mu je zdravniška služba in z ledu so ga odpeljali na nosilih. V bolnišnici je ostal na pregledih, na Twitterju pa je Šved kasneje sporočil, da je z njim vse v redu in bo lahko odšel domov, ob tem se je zahvalil navijačem za dobre želje. Zmagoviti gol je v drugi minuti podaljška dosegel Andreas Athanasiou.

Drugouvrščena ekipa lige Chicago Blackhawks, ki ima že zagotovljeno igranje v končnici, je morala po podaljšku priznati poraz s 4:5 moštvu Tampa Bay Lightning.Yanni Gourde je z drugim golom kariere poskrbel za zmago Tampe v podaljšku, ko je v peti minuti dodatnega dela lepo izkoristil podajo Victorja Hedmana in poskrbel za odmevno zmago nad enim vodilnih moštev lige. Chicago je v drugi tretjini po golu Richarda Panika vodil že s 4:1, a so gostje uprizorili vrhunski povratek in se na koncu zasluženo veselili zmage.

Gourde je tokrat igral svojo 13. tekmo to sezono in šele 15. skupno v ligi NHL, vratarja Chicaga Scotta Darlinga pa je premagal rutinirano. "Kar lep trenutek, občutek po zadetku je bil čudovit," je po tekmi dejal Gourde. Za Tampo je dvakrat zadel Jonathan Drouin, gola pa sta dosegla še Ondrej Palat in Anton Stralman. Za vodilno ekipo zahodne konference Chicago so se med strelce vpisali Artemi Panarin, Patrick Kane, Tomas Jurco in Richard Panik. "Danes je šlo vse po naših željah, a potem smo popustili na sredini igrišča in dovolili priključek. Nasprotniki so se vrnili v igro in zasluženo zmagali," je po tekmi dejal trener Chicaga Joel Quenneville.

V ostalih tekmah so Buffalo Sabres s 4:2 premagali Florida Panthers, z enakim izidom so Calgary Flames odpravili Colorado Avalanche, St. Louis Blues so bili s 4:1 boljši od Arizona Coyotes, New York Islanders pa so doma izgubili proti Nashville Predators z 1:3. Moštvo Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo v noči na sredo gostovalo pri Edmonton Oilers.

Vratarja Eddieja Lacka so na nosilih odpejali z ledu. (Foto: AP)

Izidi:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 4:2

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 3:4 (podaljšek)

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 4:1

New York Islanders - Nashville Predators 1:3

Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 5:4 (podaljšek)

Calgary Flames - Colorado Avalanche 4:2