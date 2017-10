VIDEO: Srečna devetica Kraljev, Kopitar devet desetink sekunde pred koncem podal za deveto zmago sezone

Tako je Anže Kopitar pomagal Tylerju Toffoliju do enega najbolj neverjetnih zmagovitih golov kariere. To je bil sicer zanj že drugi gol na tekmi, saj je bil Toffoli tudi strelec izenačujočega zadetka kraljev za 1:1. Kopitar je osvojil buli in 0,9 sekunde pred koncem podaljšane igre spravil plošček do Toffolija, ta pa je sprožil strel in premagal domačega vratarja Tuukko Raska ter šokiral kosmatince, ki so se že pripravljali na izvajanje kazenskih strelov. "Bila je sanjska podaja in odločil sem se za strel," je po tekmi z rameni skomignil Toffoli.

Sodniki so ponastavili uro z 0,4 sekunde na 0,9 sekunde pred bulijem, trener Los Angelesa John Stevens je zahteval minuto odmora in sestavil akcijo. "Vzeli smo 'timeout' in Johnny (Stevens, op. STA) nam je dejal: 'takole bomo naredili'. Kopi (Kopitar, op. STA) je osvojil plošček, jaz pa sem le udaril na vso moč," je razkril junak večera Toffoli. Vratar Jonathan Quick je za kralje, ki so na poti k najboljšemu uvodu v sezono v klubski zgodovini, zbral 29 obramb.

Anže Kopitar je dosegel 13. točko v sezoni. Trenutno je pri sedmih golih in šestih asistencah. (Foto: AP)

"Ali se sprašujete, kako se nam je to lahko zgodilo?" je po tekmi nejeverno z glavo zmajeval trener gostiteljev Bruce Cassidy in dodal: "Po mojem bi njim ali komurkoli drugemu težko še enkrat uspela takšna akcija, pa če bi imeli zanjo še sto poskusov." Enkrat je za kosmatince zadel Brad Marchand, ki jih je popeljal v vodstvo z 1:0, Rask, ki je zaigral prvič po treh tekmah premora zaradi poškodbe, pa je zaustavil 28 strelov. Tudi Kopitar je dobro vedel, da gre za gol v anale in neverjetno izvedbo akcije. "Mislim, da česa takega še nekaj časa ne bomo spet videli. Niti sam tega v svoji karieri še nikoli nisem doživel, da bi tako izpeljali takšno akcijo," je bil odkrit slovenski zvezdnik. Kralje zdaj čaka še zadnja, šesta tekma na turneji, ko se bodo v ponedeljek pomerili s St. Louis Blues, nato pa se vračajo v domači Staples Center.

Izidi lige NHL:

Boston Bruins - Los Angeles Kings 1:2*

*po podaljšku