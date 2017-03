VIDEO: St. Louis vnovič tri točke pred Los Angelesom

Le korak od zmage je bil tudi Anaheim, ki je z zadetki Rickarda Rackella (12.), Chrisa Wagnerja (19.) in Jakoba Silfverberga (50.) vse do zadnje minute imel zagotovljeno vsaj točko, a je tekmo 20 sekund pred koncem odločil Joel Edmundson. Pred tem so za domače zadeli še Vladimir Tarasenko (1.), Ryan Reaves (25.) in Paul Stastny (41.). Kralje Anžeta Kopitarja v nedeljo zjutraj v domači dvorani čaka težak obračun z Washingtonom, vodilno ekipo lige.





Ekipa iz Anaheima je nesrečno izgubila v St. Louisu. (Foto: Reuters)

Novo zmago so vknjižili tudi Pittsburgh Penguins, lanski zmagovalci Stanleyjevega pokala, ki so s 3:2 slavili v Edmontonu po izvajanju kazenskih strelov, obe ekipi pa sta blizu končnici. Za Pittsburgh sta v prvem delu zadela Nick Bonino (6.) in Jevgenij Malkin (18.), David Desharnais (25.) in Connor McDavid (53.) pa sta Edmontonu zagotovila podaljšek. Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila za zmagovalce uspešna zvezdnika Sidney Crosby in Phil Kessel, pri Edmontonu pa le kapetan Connor McDavid.



Izidi:

Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 4:3

Florida Panthers - Minnesota Wild 4:7

Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 4:2

St. Louis Blues - Anaheim Ducks 4:3

Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 2:3 (kazenski streli)