VIDEO: Stanleyjev pokal v Pittsburghu na paradi pričakalo rekordnih 650 tisoč navijačev

Pittsburgh je slavil hokejske prvake, ki so drugič zapored osvojili naslov prvaka v najkvalitetnejši hokejski ligi na svetu. Stanleyjev pokal je znova v "jeklarskem" mestu, navdušenje navijačev pa je bilo še večje kot lani. Tokrat se je po ocenah zbralo 250 tisoč navijačev več kot lani (letos kar 650 tisoč), Pittsburgu pa je prvemu po letu 1998 (Detroit Red Wings) uspelo ubraniti naslov prvaka v ligi NHL. V velikem finalu so s 4:2 v zmagah po sila izenačeni seriji premagali veliko presenečenje zaključnega dela sezone Nashville Predators (slednji so zasedli šele osmo mesto v svoji konferenci, na koncu pa so bili le za odtenek slabši od pingvinov). Na šesti tekmi so pingvini pred svojimi navijači slavili z 2:0.

"Hvala vsem. Težko je verjeti, da se vas je toliko zbralo in to je razlog, da igramo hokej. Hvala vam za podporo, brez vas nam ne bi uspelo. Zahvala tudi vsem soigralcem, saj je za nami težko leto, z veliko poškodbami. To je zares ekipni uspeh in zelo sem ponosen, da sem del moštva in da nam je uspelo ubraniti naslov prvaka," je povedal kapetan Sidney Crosby, tudi najkoristnejši igralec (MVP) finala. Pittsburgh je sicer v ligi NHL skupaj osvojil že pet naslovov. Za nekdanjega prvega igralca pingvinov Maria Lemieuxa je to že tretji naslov v vlogi lastnika ekipe.

Pittsburgh v zadnjem obdobju pogosto slavi prvake, v ligi NFL so bili Pittsburgh Steelers prvaki leta 2005 in 2008, pingvinom pa je uspelo v letih 2009, 2016 in 2017.