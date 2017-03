VIDEO: Thornton na 900. tekmi za San Jose dosegel 1000. podajo

Joe Pavelski (Foto: AP)

Joe Thornton je mejnik dosegel ob tretjem golu San Joseja, ko je Joe Pavelski zadel za 3:1. Pavelski je sicer dosegel prvi gol morskih psov, drugega Mikkel Boedker. Za Winnipeg sta zadela Josh Morrissey in Mark Scheifele. "Imel sem dovolj sreče, da sem v vseh teh letih ostal zdrav ter sem igral z veliko odličnimi strelci. Za podajalca je to ključno, sploh ob igralcih kot so Jonathan Cheechoo, Glen Murray, Joe Pavelski, Patrick Marleau. Seznam se nadaljuje," je dejal Thornton, ki je član San Joseja od leta 2005, leta 1997 pa je bil prvi izbor lige NHL, izbral ga je Boston. Po številu podaj je na prvem mestu Wayne Gretzky z 1963 podajami, še edini aktivni igralec, ki je presegel 1000 podaj je Jaromir Jagr. Šest golov so videli gledalci v Washingtonu, kjer so domače Capitals premagali igralci iz Dallasa s 4:2, in v Ottawi, kjer je bilo prav tako 4:2, domača ekipa Senators pa je ugnala Boston Bruins. Pri Ottawi sta se z dvema podajama izkazala Dion Phaneuf in Erik Karlsson. Dallas je na krilih golmana Karija Lehtonena, ki je zbral 42 obramb, ugnal Ottawo in prekinil niz Kanadčanov, ki so na domačem ledu zmagali 15 tekem. V Tampi se je tekma med domačo ekipo in New York Rangers končala po podaljšku. Mika Zibanejad je bil eden do junakov tekme, gol je dosegel po 3:56 minute podaljška, drugi junak pa je bil Antti Raanta z 38 obrambami.



Izidi:

Washington Capitals - Dallas Stars 2:4

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 0:1 (podaljšek)

Ottawa Senators - Boston Bruins 4:2

Winnipeg Jets - San Jose Sharks 2:3