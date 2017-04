VIDEO: V konferenčnih polfinalih NHL še Ottawa in Washington

Ottawa je na šesti tekmi v gosteh po podaljšku s 3:2 ugnala Boston. Junak tekme je bil Clarke MacArthur, ki je zadel v sedmi minuti podaljška. "Nič se ne more primerjati z NHL in končnico," je takoj po tekmi povedal 32-letni hokejist, ki je več kot leto in pol okreval po pretresu možganov, vrnil se je šele štiri tekme pred koncem rednega dela. Bobby Ryan in Kyle Turris sta v drugi tretjini poskrbela za vodstvo Kanadčanov z 2:1, za Boston pa sta bila uspešna Drew Stafford in Patrice Bergeron. Brad Marchand je podal pri obeh zadetkih Bostona. Ta je sicer že v rednem delu izgubil vse štiri tekme z Ottawo. V Torontu pa so prav tako slavili gosti, in sicer iz Washingtona, ki so po podaljšku zmagali z 2:1. Auston Matthews je v osmi minuti zadnje tretjine povedel domače v vodstvo, nato pa je na sceno pri gostih stopil Marcus Johansson. Najprej je slabih osem minut pred koncem rednega dela izenačil izid, nato pa v sedmi minuti podaljška dosegel še zmagoviti zadetek.





T. J. Oshie in Aleks Ovečkin se veselita uvrstitve v konferenčni polfinale. (Foto: AP)

Washington v polfinalu vzhodne konference zdaj čakajo branilci naslova Pittsburgh Penguins. "Pripravljeni smo in vznemirjeni. Komaj čakamo, da se začne boj s Pittsburghom. Za to smo delali vse leto," je neučakan Johansson. Ob Washingtonu in Pittsburghu bosta v polfinalu vzhodnega dela lige igrali še ekipi Ottawa Senators in New York Rangers, v zahodnem delu pa se bodo med sabo merili Anaheim Duck in Edmonton Oilers ter St. Louis Blues in Nashville Predators.



Izidi:

Vzhod, 1. krog:

Boston Bruins - Ottawa Senators 2:3 podaljšek

(Ottawa se je s 4:2 v zmagah uvrstila v konferenčni polfinale)



Toronto Meaple Leafs - Washington Capitals 1:2 podaljšek

(Washington se je s 4:2 v zmagah uvrstil v konferenčni polfinale)



Polfinalni pari: Washington - Pittsburgh, Ottawa - New York Rangers,

Anaheim - Edmonton, St Louis - Nashville