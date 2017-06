VIDEO: V 'Smashvillu' so igrali po domačih 'notah'

Hokejisti Nashville Predators so v velikem finalu lige NHL v boju na štiri zmage proti Pittsburgh Penguins znižali zaostanek na 1:2. Na domačem ledu v Bridgestone Areni v Tennesseeju so tretjo tekmo finala proti branilcem naslova zanesljivo dobili s 5:1. Pingvini, ki so si v domačem Pittsburghu priigrali lepo prednost z 2:0, so tudi tretjo tekmo dobro začeli. Uvodno tretjino so dobili z golom novinca Jaka Guentzla, ki je zadel že po slabih treh minutah igre za svoj 13. zadetek v končnici.

A gostitelji so se na krilih domačih navijačev v drugi tretjini le prebudili, najprej je na 1:1 ob prednosti igralca več na ledu izenačil Švicar Roman Josi, dobre pol minute pozneje pa je plenilce do prednosti popeljal Frederick Gaudreau. Za mirnejši odmor je poskrbel še James Neal tik pred koncem drugega dela tekme.

Zadnja tretjina je bila v znamenju domačih hokejistov, ki so zadeli še dvakrat prek Craiga Smitha in Mattiasa Ekholma, a pravi junak večera in ključ do prve zmage plenilcev v velikem finalu je bil vratar Pekka Rinne, ki je zbral 27 obramb in prejel le en gol. "Danes nas je imel plošček enostavno rad," je po tekmi dejal Smith. Rinne, ki je imel precej težav na drugi tekmi finala, je na tretji tekmi vnovič blestel. "S fanti smo ponosni, da lahko igramo v finalu. Zavedamo se odgovornosti in tako tudi pristopimo k vsaki tekmi," je dejal Rinne, ki je ubranil 27 strelov (96,4 odstotna uspešnost). Manj uspešen je bil Matt Murray, ki je ubranil 23 strelov (84,8 odstotka).

Trener Pittsburgha Mike Sullivan ni bil zadovoljen s svojimi varovanci, saj so po njegovem dobili nekaj prepoceni zadetkov. "Razočarani smo, da nismo zmagali, ampak obenem se je treba zavedati, da gre za serijo. Ne šteje le ena sama tekma. Naši fantje so že bili v takšnem položaju in od njih pričakujem, da bodo znali unovčiti te dragocene izkušnje na naslednjih tekmah," je dejal trener pingvinov. Kapetan prvakov Sidney Crosby ni zmogel niti strela na gol, prav tako ne Jevgenij Malkin. "Upam, da je takšna tekma le lekcija. Ampak vseeno ne smemo več ponoviti takšne igre," je dejal Crosby.

Tudi četrta tekma finala bo v Nashvillu; moštvi se bosta naslednjič pomerili v ponedeljek.

Izid:

Nashville Predators – Pittsburgh Penguins 5:1

(Pittsburgh v zmagah vodi z 2:1)