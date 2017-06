VIDEO: Veliki ulov novincev v ligi NHL: Marc-Andre Fleury odslej za Las Vegas

Marc-Andre Fleury (Foto: AP)

Las Vegas Golden Knights so novo moštvo v ligi, ki se tako širi po 17 letih, ko sta pristopila Columbus Blue Jackets in Minnesota Wild. Nova ekipa je na draftu najprej izbrala vratarja Colorada Calvina Pickarda, nato pa Jamesa Neala, ki je v končani sezoni pripomogel ekipi Nashville Predators do finala Stanleyjevega pokala. Glavni zvezdnik zlatih vitezov pa je 32-letni Marc-Andre Fleury, ki je v tej sezoni z ekipo Pittsburgh Penguins osvojil Stanleyjev pokal, skupaj ima že tri. "Res sem vesel nove sredine in komaj čakam, da začnemo. Slišal sem, da smo že razprodali dvorano za prihajajočo sezono, zato je krasno, da nas podpirata tudi lokalna skupnost in gledalci," je ob tem dejal Fleury, ki je bil deležen najglasnejših ovacij, ko so v dvorani T-Mobile prebrali njegovo ime. Za razširjeni nabor je morala vsaka od obstoječih 30 ekip NHL pripraviti seznam sedmih napadalcev, treh branilcev in vratarja ali osmih igralcev in vratarja, med katerimi so lahko izbirali predstavniki Las Vegas Golden Knights. Klub iz Nevade ima v svojem logotipu viteško čelado in je 31. moštvo lige, za pristop k tekmovanju pa je moral plačati 500 milijonov ameriških dolarjev.