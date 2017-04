VIDEO: Washington z zmago osvojil Predsednikov pokal

Moštvo Washington Capitals je še drugo sezono po vrsti najboljša ekipa rednega dela sezone hokejske lige NHL. Hokejisti iz prestolnice ZDA so ponoči z 2:0 na domačem ledu premagali New York Rangers ter osvojili Predsednikov pokal (Presidents' Trophy). Gre za lovoriko, ki jo osvoji najboljša ekipa rednega dela, z največjim številom osvojenih točk. Washington jih ima z novo zmago vsega skupaj 116, kar je nedosegljivo za neposredne tekmece, saj se bo redni del sklenil s tekmami v noči na ponedeljek.

Washington rednega dela sezone ni končal le na vrhu ligaškega seštevka, prestolniki so osvojili tudi prvi mesti v vzhodni konferenci ter v metropolitanski skupini, obenem pa so si zagotovili najboljše izhodišče v končnici, ko bodo lov na Stanleyjev pokal, svojega prvega v zgodovini franšize, začeli s prednostjo domačega terena. Lani jim je ta podvig spodletel, ko so jih v drugem krogu končnice izločili kasnejši prvaki Pittsburgh Penguins. V sezoni 2009/2010, ko je Washington osvojil svoj prvi Predsednikov pokal, jim tudi ni uspelo, saj jih je v prvem krogu končnice izločil Montreal.

Prvi zadetek na tekmi v Verizon Centru je padel v 35. minuti tekme, ko je ob moštveni premoči na ledu zadel Justin Williams, nekdanji soigralec slovenskega hokejska asa v Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. V šesti minuti tretje tretjine pa je končni izid 2:0 postavil Jevgenij Kuznjecov. Braden Holtby je ubranil vseh 24 strelov hokejistov nasprotne ekipe ter ohranil domačo mrežo nedotaknjeno.

Tekma sicer ni bila odločilna, kajti tudi New York Rangers so si že zagotovili končnico, zato je trener gostov spočil udarne napadalce in branilce. Rangerse v 1. krogu končnice čakajo zmagovalci atlantske divizije Montreal Canadiens, ki so v drugi tekmi hokejskega večera onstran Atlantika izgubili v gosteh pri že odpisanem Buffalo Sabres z 1:2. Najverjetnejši nasprotnik Washingtona v prvem delu končnice bo ekipa Boston Bruins, s katero se bodo udarili v soboto.

Ekipa Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja je ostala tudi brez teoretičnih možnosti za končnico. Kralji bodo pred odhodom na ligaški premor odigrali še tri tekme s Calgaryjem, Chicagom in za konec še mestni derbi z Anaheimom.

Izida:

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 2:1

Washington Capitals - New York Rangers 2:0