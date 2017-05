VIDEO: Washington zmagal po podaljšku, Pittsburgh ostal brez poškodovanega Crosbyja

Hokejisti Pittsburgha in Washingtona so odigrali tretjo tekmo drugega kroga končnice lige NHL na vzhodu. Po vodstvu z 2:0 v zmagah za Pittsburgh je Washington v gosteh poskrbel za znižanje izida, slavil je s 3:2 po podaljšku. Washington, ki bi ga še en poraz spravil v zelo težak položaj, je imel še do 59. minute tekmo pod nadzorom. A nato sta v razmaku le 48 sekund za domače zadela Jevgenij Malkin in Justin Schultz ter 65 sekund pred koncem rednega dela izsilila podaljšek. Odločilni gol je dosegel branilec Kevin Shattenkirk v 64. minuti. V rednem delu sta vodstvo Washingtonu zagotovila Nicklas Backstrom in Jevgenij Kuznjecov.

Naslednja tekma teh ekip bo v sredo, Pittsburgh pa bo verjetno igral tudi brez prvega zvezdnika Sidneyja Crosbyja. Ta je po naletu branilca Matta Niskanena s palico v obraz že v peti minuti moral zapustiti led, pozneje ni več igral, za zdaj pa še ni znano, kako huda je poškodba. Kapetan pingvinov je imel v karieri že resne težave zaradi pretresa možganov in je zato v preteklosti moral izpustiti kopico tekem.

Za posredovanje je Niskanen dobil petminutno kazen in disciplinsko kazen ter sprožil razprave o tem, ali je bil udarec nameren ali ne. Pri Pittsburghu so bili nekateri prepričani, da je njihov nekdanji soigralec namerno poskrbel za poškodbo prvega zvezdnika ekipe. "Nisem ga nameraval poškodovati. Šlo je za splet nesrečnih okoliščin, na posnetku je res videti grdo, a ni bilo namenoma," se je po tekmi opravičeval Niskanen, ki je bil štiri leta tudi Crosbyjev soigralec pri Pittsburgu, preden se je leta 2014 preselil v Washington. Naslednja tekma bo prav tako na sporedu v Pittsburghu.

Izid, vzhod:

2. krog: Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 2:3 (podaljšek)

(Pittsburgh vodi z 2:1 v zmagah)