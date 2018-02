VIDEO: Zmagala neposredna tekmeca Kopitarjevih kraljev

Novinec v ligi NHL iz mesta igralnic in zabave je poskrbel za popoln hladen tuš v dvorani Capital One Areni v prestolnici. Washington si je že v prvi minuti zadnje tretjine, po zaslugi gola Nicklasa Bäckströma, zagotovil minimalno vodstvo s 3:2. A je bil to račun brez krčmarja oziroma Vegasa, ki se je na tekmi trikrat vrnil po zaostanku enega gola. Najprej je Reilly Smith poravnal izid v 50. minuti, to je bil njegov drugi zadetek na tekmi, dobrih pet minut kasneje pa je dvorano utišal Alex Tuch, ki je ukanil domačega vratarja za odločilni zadetek za zmago Vegasa. Prestolniki so bili prepričani, da je gol neveljaven, a so ga sodniki priznali. Washington, vodilna ekipa metropolitanske skupine in druga najboljša ekipa vzhodne konference, je vpisala še drugi poraz po vrsti. Golden Knights pa so se še utrdili na vrhu zahodne konference in pacifiške skupine. Vegas ima 74 točk, morski psi iz San Joseja na drugem mestu pacifiške skupine zaostajajo natanko deset točk, Los Angeles, za katerega igra slovenski as Kopitar, pa ima na tretjem mestu skupine 61 točk, oziroma 13 manj od vodilnega Vegasa.





Vegas Golden Knights so se še utrdili na vrhu zahodne konference in pacifiške skupine. (Foto: AP)

V razvrstitvi zahodne konference je Los Angeles na sedmem mestu poravnan z Minnesoto. Kanadski derbi Montreal Canadiens - Ottawa Senators so dobili gostitelji iz Montreala s 4:1. Strelsko formo je znova našel Artturi Lehkonen, ki je zabil dva gola in s tem prekinil post, ki je trajal vse od 30. oktobra. Zadela sta tudi Jeff Petry za izenačenje 1:1 in Tomaš Plekanec, ki je postavil končni izid. Prvi zadetek na tekmi je na začetku druge tretjine prispeval Mike Hoffman za vodstvo gostov, ki pa je bilo kratke sape. V Raleighu v Severni Karolini je bilo že po koncu prve tretjine 2:1 za San Jose. Najprej je zadel Timo Meier. Domačini so izenačili dobri dve minuti pred koncem uvodne tretjine, v polno je zadel Sebastian Aho, a so morski psi znova povedli 36 sekunde pred koncem. Uspešen je bil Chris Tierney. Brent Burns je v tretji minuti druge tretjine zadel za 3:1.



Izidi:

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 3:4

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 4:1

Carolina Hurricanes - San Jose Sharks 1:3