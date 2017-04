Vienna Capitals po izjemnem preobratu do prednosti 2:0 v finalni seriji

Tudi prvo tekmo na Dunaju je dobila domača ekipa Vienna Capitals, ki je zmagala s 4:1 in zdaj že vodi z 2:0 v zmagah. Moštvi v finalu igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo 4. aprila na Dunaju. Danes so Celovčani zapravili visoko vodstvo. Domači, za Celovec igrata tudi slovenska reprezentanta Žiga Pance in Mitja Robar, so namreč že po 15 minutah vodili s 3:0 in v 42. minuti s 4:1. A nadaljevanje je bilo slabše, Capitals so se najprej približali, nato tudi sami dosegli tri gole v 15 minutah, zadnjega v 59., ter izsilila podaljšek. Dunajčanom je zmago zagotovil Jerry Pollastrone v 69. minuti.

Hokejisti Vienna Capitals so povedli z 2:0 v zmagah. (Foto: Damjan Žibert)

Korošci so se v finale uvrstili po polfinalnem uspehu proti Red Bull Salzburgu s 4:2 v zmagah, Dunajčani pa so gladko s 4:0 premagali Bolzano. KAC v finalu lovi že svoj 31. naslov v avstrijskem prvenstvu, Capitals pa šele drugega, potem ko so se hokejisti iz prestolnice prvega naslova veselili v sezoni 2004/05.

Izid druge tekme finala lige Ebel:

KAC Celovec ‒ Vienna Capitals 4:5* (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)

* - po podaljšku