VIDEO: Vodilna Tampa previsoka ovira za Kopitarjeve kralje

Steven Stamkos, Nikita Kučerov in Alex Killorn so za goste vsak dosegli po zadetek in podajo že v uvodni tretjini, en gol pa je v tem delu tekme dosegel še Victor Hedman, skupaj pa je Tampa v le 2:02 minute pokopala vratarja kraljev Jonathana Quicka in s tem vodilni ekipi pacifiške skupine prizadejala prvi domači poraz v rednem delu na domačem ledu.

Anže Kopitar s soigralci tokrat ni imel razloga za zadovoljstvo. (Foto: AP)

Po enkrat je za zmago zadel še Vladislav Namestnikov v zadnji tretjini, vratar gostov Peter Budaj pa je proti svoji nekdanji ekipi zbral 22 obramb.

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v statistiko vpisal eno podajo, proti vratom tekmeca pa je sprožil štiri strele, a neuspešno.

Naslednja tekma kralje čaka v noči na nedeljo, ko bodo prav tako v domači dvorani gostili kalifornijske tekmece San Jose Sharks.



Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning 2:5 (Anže Kopitar: 1 podaja, 4 streli na gol za LA)

New Jersey Devils - Edmonton Oilers 2:3 (po podaljšku)

Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 3:1

Montreal Canadiens - Minnesota Wild 0:3

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 3:2 (po kazenskih strelih)

Calgary Flames - Detroit Red Wings 6:3

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 4:1