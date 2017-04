Vodstvo Olimpije o sodelovanju v ligi EBEL: 'Nikakor nas ne morejo kar sami postaviti v tekmovalni koledar alpske lige'

Hokejisti Olimpije so po klavrni sezoni v ligi EBEL ostali še brez državnega naslova. Jesenice so slavile s 3:0 v zmagah. (Foto: Aljoša Kravanja)

Vse v klubu je močno presenetil današnji članek iz Salzburga, kjer naj bi po njihovih informacijah liga Ebel liga za dve leti preselila HDD Olimpijo v alpsko ligo, so v uradnem odzivu zapisali pri Olimpiji in dodali, da vodstvo lige Ebel niti nima pristojnosti, da bi kar samo poslalo klub v alpsko ali katerokoli drugo ligo. "Po zadnjih dogovorih z vodstvom lige Ebel je naš klub dobil potrditev, da bo konec tega meseca (26. aprila) sestanek, na katerem se bo odločalo o tekmovanju in sistemu v prihodnji sezoni. Do tega datuma bi mi morali izpolniti zahteve lige. Vodstvo kluba je že pred časom skupaj z MOL-om krenilo v reševanje situacije. Tako je za prihodnjo sezono zelo blizu dogovor z novim večjim sponzorjem, ki bi omogočil, ob napovedanih sredstvih tudi s strani mesta, lažje nastopanje skozi naslednjo sezono," so sporočili iz kluba.

"Kot odgovor lahko rečemo le to, da lahko o tem, kje bo igralo naše moštvo v novi sezoni, odloča le skupščina kluba, ki se zaveda, da si še ene takšne sezone, kot je bila zadnja, ne more in ne želi več privoščiti. Nikakor pa nas ne morejo kar sami postaviti v tekmovalni koledar alpske lige," še sporočajo iz Tivolija, kjer so že zahtevali pojasnilo vodstva lige Ebel o današnjem članku v avstrijskem časniku. "Ta članek nima velike osnove, razen tega, da dejansko je debata o tem, glede na naše stanje. A samo mi lahko odločimo, kaj in kako. Poteza je na nas, da skupaj s sponzorji in mestom povemo, ali smo sposobni normalnega tekmovanja v ligi Ebel. Zdaj je situacija boljša, a še daleč od dobre ali primerne," pa se je v pogovoru za STA na novico odzval predsednik ljubljanskega kluba Marko Popovič.

"Predvsem moramo zagotoviti to, kar je tako ali tako naša obveznost, ne glede na Ebel, da poravnamo svoje obveznosti. Sredstva so v postopku črpanja in to bomo naredili. Druga zadeva pa je, da preverjamo možnosti zagotovitve normalnega nadaljevanja delovanja v Ebel, kar pomeni, da ne zamujamo z izplačili. A prihodki so žal izključno povezani s pokrovitelji, od ogleda tekem tega ni zadosti. Tu pa preverjamo scenarije, kaj lahko naredimo. Odločitev pa mora biti na članih društva. Smo tik pred sklenitvijo pomembnega sponzorstva in smo zagotovili močno podporo mestne občine Ljubljana, ocenjujemo, da situacija ni slabša, ni pa še takšna, da bi lahko zagotovili nemoteno delovanje v ligi Ebel," je še dejal Popovič. Časnik je danes poročal, da naj bi ob selitvi zagrebškega Medveščaka iz lige KHL v Ebel v ligi odločili, da bi bilo 13 ali morebiti 14 klubov preveč, zato ostajajo pri 12 članih. Olimpija pa naj bi se za dve leti preselila v alpsko ligo. "Z drugimi moštvi smo se odločili, da je 14 ekip preveč za našo ligo. Olimpija se bo za dve leti preselila v AHL in se postavila na noge. Potem bomo videli, katere ekipe bodo pripravljene za 14-člansko ligo," je za časnik dejal direktor lige Ebel Peter Mennel in dodal, da resno razmišljajo o širitvi na 14 članov, a šele čez dve leti.