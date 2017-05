VIDEO: Washington z izvrstno predstavo izsilil odločilno tekmo, pingvini zapravili 3:1 v zmagah

Washington Capitals so v polfinalu končnice vzhodne konference severnoameriške lige NHL na šesti tekmi v gosteh pri Pittsburgh Penguins zmagali s 5:2 in razmerje moči izenačili na 3:3. S tem so proti prvakom lige NHL izsilili odločilno sedmo tekmo, ki bo v sredo v Washingtonu. Dvakrat je za zmago zadel Andre Burakovsky, med strelce pa so se vpisali še T.J. Oshie, Nicklas Backstrom in John Carlson.

Soigralci čestitajo Andreju Burakovskyju za enega od njegovih dveh golov. (Foto: AP)

Za pingvine, ki so zapravili vodstvo v zmagah s 3:1, sta zadela Jake Guentzel in Jevgenij Malkin.

Izid:

- polfinale vzhoda:

Pittsburgh Penguins ‒ Washington Capitals 2:5

- izid v zmagah je izenačen na 3:3

* Opomba: Moštva igrajo na štiri zmage.