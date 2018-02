FOTO: Fantastično: Slovenci po Američanih na kolena spravili še Slovake, zdaj čakajo na tekmeca v repasažu

Po tekmi z Rusijo smo se pogovorili, sicer pa je bilo dobro, da so imeli igralci pravo energijo in so se lahko danes vrnili. Nimam kakšnih posebnih adutov v rokavu, a smo našli pravo smer. Zdaj se bomo malo spočili, o tekmecih za naprej pa v tem trenutku še nočem razmišljati. Kari Savolainen, slovenski selektor

Slovenska hokejska reprezentanca je po zmagi nad Združenimi državami Amerike in porazu proti Rusom, vse sile usmerila v zadnji dvoboj skupinskega dela tekmovanja, obračun s Slovaki. Dvoboj za biti, ali ne biti na turnirju. Strah, da jih je visok poraz z Rusi psihično in fizično izmučil, je bil v uvodni tretjini odveč. Slovenci so hitro zaigrali tako, kot najbolje znajo in začeli nizati strele proti golu Branislava Konrada, ki po tekmi počitka proti ZDA, ni dovolil presenečenja. V uvodnih 20 minutah dvoboja je namreč zaustavil vse poizkuse slovenskih reprzentantov, ki so bili še posebej nevarni ob igralcu več na ledu, tik pred iztekom prvega dela tekme.

Izbranci Karija Savolainena so v nadaljevanje krenili še bolj samozavestno, odločeni, da izkoristijo prvo priložnost z igralcem več na ledu, na letošnjih olimpijskih igrah. In v nameri uspeli. Z modre črte je natančno streljal Blaž Gregorc in po minuti nadaljevanja Slovenijo popeljal v vodstvo. Gol je dal risom dodatnega elana, bolje so drsali, bili še bolj nevarni in Slovakom ni preostalo drugega, kot da jih zaustavljajo na nedovoljen način. Igra z igralcem več pa jim je šla dobro od rok. Tik pred iztekom slovaške kazni, v 25. minuti obračuna, je namreč Anže Kuralt povišal na 2:0. A varovanci Craiga Ramseyja se niso predajali. Še naprej so napadali, dosegli gol, a potem, ko je sodnik že označil prekinitev. Slovaki so sicer protestirali, a neuspešno. So pa uspeli v 2. tretjini ugnati Gašperja Krošlja, in sicer ob igralcu več na ledu, ko je bil 5 minut pred koncem drugega dela, natančen Peter Cersenak.

Vedeli smo, da bo danes ta tekma zelo pomembna. Vedeli smo, da smo bolj enakovredni tekmeci Slovakom, kot smo bili Rusom. Ko smo povedli z 2:0, smo se mogoče malo ustavili in dovolili, da so izenačili. Sem pa vesel, da smo se na koncu pobrali in zmagali. Jan Muršak, kapetan Slovenije

Pred sklepnimi 20. minutami dvoboja je tako kazalo na drugo slovensko zmago, čeprav so Slovaki vse bolj vršili pritisk na slovenski gol. V 46. minuti se jim je pritisk obrestoval, saj so uspeli še drugič premagati Krošlja. Natančno je meril Marcel Hascak. Dvoboj se je začel znova, na ledu sta reprezentanci bili izjemen boj, obstreljevali oba vratarja, a po 60 minutah igre je izid ostal nespremenjen (2:2). To je pomenilo 5-minutni podaljšek, a ker se izid v igri '3 na 3' ni spremenil, je sledila loterija kazenskih strelov.



Kazenski streli

Vratar Krošelj je z obrambo uvodnega kazenskega strela ustrezno spodbudil soigralce, Rok Tičar pa je matiral Kondrada in zagotovil prednost Sloveniji. Tudi Peter Olvecky ni našel poti mimo slovenskega čuvaja mreže, a Jan Urbas priložnosti za povišanje prednosti ni izkoristil. Ko je Krošelj zaustavil še tretji slovaški poizkus je vse kazalo, da bo kapetan Muršak dokončal delo, a meril nenatančno. V četrti seriji so Slovaki prek Ladislava Nagyja izid poravnali. O zmagovalcu je tako odločala peta serija, kjer je Krošelj zaustavil slovaški poizkus, Žiga Jeglič pa je z golom v seriji kazenskih strelov, odločil vse dvome o zmagovalcu. Slovenci zdaj čakajo tekmeca v dodatnem dvoboju za uvrstitev v četrtfinale olimpijskega turnirja.

Jeglič je takole proslavil odločilni kazenski strel. (Foto: AP)

"Prva tretjina je bila gor in dol, drugo smo dobro začeli, izkoristili svoje priložnosti. Potem smo se preveč zaprli, dali smo jim priložnost, ki so jo tudi izkoristili. Na koncu smo težko ujeli 'momentum', a smo ga in zasluženo zmagali. Podaljški in predvsem kazenski streli so, kot pravimo, loterija, a moraš imeti tudi igralce, ki jih zadenejo, vratar pa jih mora ubraniti. Bili smo bolj zbrani. Nismo razmišljali o tekmecih naprej, danes smo razmišljali samo o Slovakih. Zdaj se moramo spočiti in se pripraviti na naslednjo tekmo," je po tekmi razlagal slovenski hokejist Anže Kuralt.

Izid:

Slovenija - Slovaška 3:2* (0:0, 2:1, 0:1; 0:0)

*po kazenskih strelih