Že videno: Olimpija prejela gol v končnici in izgubila

Ljubljanski hokejisti so danes v Tivoliju lovili zadnji vlak za morebitno nadaljevanje sezone v končnici. Že tako majhne možnosti pred začetkom drugega dela, ki se je za zeleno-bele začel brez dodatnih točk in s šestimi manj od vodilnega moštva VSV, so se po uvodnem porazu v Beljaku z 2:8 še precej zmanjšale. Danes so proti Čehom odigrali spodbudno, za kaj več pa zapravili preveč priložnosti v desetih minutah, ko so imeli premoč na ledu. Ljubljanska ekipa, ki je zaradi nenehnih finančnih težav vse bolj oslabljena (danes je bilo v postavi samo 17 igralcev v polju), si je za cilj oziroma željo v drugem delu za začetek zastavila dve zmagi v prvih štirih tekmah. Začetek v Beljaku ni bil spodbuden, danes pa so na domačem terenu v prvi tretjini dobro zdržali nalete tekmecev. Ti so imeli v uvodu dvakrat igralca več, a je obramba z vratarjem Jeffom Frazeejem zdržala.





Aleš Mušič (Foto: Damjan Žibert)

Ob koncu tretjine pa so zapretili tudi zmaji, nato pa nekoliko nepričakovano tudi povedli - strelec pa je bil z natančnim strelom s kakšnih petih metrov na veliko veselje navijačev Boštjan Groznik, branilec, ki se zelo redko znajde v takšni vlogi pred vrati tekmecev. Če bi Olimpija v začetku drugega dela izkoristila katero od številnih lepih priložnosti, bi morda mirneje zadihala in s prednostjo pričakala odločilni del tekme. A Žiga Pešut, Nik Pem in Raphael Bussieres so streljali mimo vrat ali pa v čelado vratarja Mareka Schwarza. Kazen za neučinkovitost - v tem delu so imeli domači tudi tri "power playa", izkoristili pa nobenega - je prišla na polovici tekme, ko so gostje iz ne posebej nevarne akcije premagali Frazeeja.



Ta je bil v glavni vlogi tudi v zadnjem delu. Z nekaj vrhunskimi obrambami je obdržal domače nad vodo; Čehi so pritiskali in iskali zmago, a do 56. minute niso našli poti do gola. Toda obramba domačih ni zdržala do konca, po prejetem zadetku pa ni bilo več realnih možnosti za preobrat, tudi ob igri brez vratarja v zadnji minuti, tako da so se zdaj tudi možnosti za končnico znižale na minimum.



Naslednjo tekmo bodo zmaji igrali v petek v gosteh v Szekesfehervarju.



Izid:

Olimpija - Orli Znojmo 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Groznik 20.; Boruta 30., Biro 56.