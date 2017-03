Železarji na odločilni tekmi vodili za dva gola, a na koncu ostali brez finala

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so imeli pred dvema dnevoma doma priložnost za finale, a prvega zaključnega ploščka niso izkoristili. Izgubili so s 3:4 in o finalistu je odločala današnja zadnja tekma. Jeseniški hokejisti so uvodno tekmo polfinala v gosteh so izgubili z 1:5, se na drugi domači rešili v zadnjih minutah in zmagali, potem pa z lepo predstavo in zmago s 4:2 v gosteh napovedali, da bi se lahko uvrstili v finale. A so doma na četrti tekmi klonili in odločitev prestavili na teren tekmecev.



Uvodno tretjino so slovenski hokejisti dobili, čeprav so imeli terensko premoč domačini. Za vodstvo je poskrbel Jaka Ankerst v 15. minuti, ko je natančno meril tik pod prečko, tako da so sodniki za potrditev gola pogledali posnetek. V nadaljevanju so sprva Jeseničani prevladovali, v tem delu so imeli sami večkrat igralca več, ob eni od prednosti pa je Miha Logar spretno zadel za 2:0. A dveh golov naskoka slovenski igralci niso znali zadržati, najprej so naredili napako ob številčni prednosti in so jim tekmeci iz protinapada zabili gol, ob igralcu manj je bil uspešen Krys Kolanos. Potem je Asiago ob izenačenih močeh in pritisku na gol Roka Stojanoviča ob koncu druge tretjine izenačil ob jeseniški napaki in stvari spet postavil na začetno izhodišče.





Miha Brus (Foto: Damjan Žibert)

Domači hokejisti so v zadnjem delu več napadali in terensko prednost tudi kronali z zadetkom, tik po koncu jeseniške kazni je zadel Colin Long. Gostje so nato skušali priti vsaj do podaljška, a niso bili uspešni, že poldrugo minuto pred koncem so iz vrat potegnili Stojanoviča, prazen gol pa so hokejisti Asiaga izkoristili za končnih 4:2, uspešen je bil Kolanos.



V strelih je bilo 47:31 za Asiago, eden ključnih mož za napredovanje moštva v finale pa je bil brez dvoma Krys Kolanos. Izkušeni 35-letni Kanadčan je dosegel dva gola (enega z igralcem manj, drugega v prazno mrežo) in bil tudi na prejšnjih tekmah polfinala učinkovit. Kolanos ima izkušnje tudi iz lige NHL (približno 150 odigranih tekem), pa najboljše švicarske in nemške lige, igral je tudi v ligi KHL (tudi za zagrebški Medveščak), leta 2003 pa tudi za kanadsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu na Finskem, kjer so osvojili zlato (na tem prvenstvu je igrala tudi Slovenija, ki je takrat izpadla):



V drugem polfinalu sta igrala Rittner in Cortina, prvi pa je za uvrstitev v finale potreboval štiri tekme, zadnjo je v torek dobil s 4:2.



Izid:

Asiago - SIJ Acroni Jesenice 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Jesenice: Stojanovič, Us, Oraže, Magovac, Sotlar, DiCasmirro, Pance, Jeklič, Logar, Ankerst, Rajsar, Manfreda, Cerkovnik, Berlisk, Čimžar, Kalan, Jezovšek, Tarman, Brus, Hadžič, Sodja;