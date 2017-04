Železarji po podaljšku slavili v Tivoliju in dvignili šampionsko 'kanto

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tretji finalni tekmi državnega prvenstva v Ljubljani premagali Olimpijo po podaljšku s 4:3, zmagoviti gol je dosegel Miha Logar v 66. minuti. S tretjo zmago so si Jeseničani s skupnim izidom 3:0 v zmagah zagotovili naslov prvakov v sezoni 2016/17. Za jeseniški hokej je to 11. naslov prvakov v samostojni Sloveniji. Prvo tekmo so Jeseničani v Ljubljani dobili z 10:5, drugo na domačem ledu Podmežakle pa s 6:3.

Olimpija je na prvih dveh tekmah prejela kar 16 zadetkov, v današnji uvodni tretjini pa se je pokazala v bistveno boljši luči. Domači so prevzeli pobudo, vratar Jeff Frazee je ustavil prve jeseniške akcije, v nadaljevanju pa se je več dogajalo pred Žanom Usom. Prvi poskusi so postali plen vratarja gostov, ko pa so imeli zmaji v 12. minuti igralca več, je 20 sekund pred iztekom kazni za veselje na tribunah - navijaški del so sicer precej bolj zapolnili gorenjski pristaši - poskrbel Aleš Mušič, ki je zadel skorajda iz mrtvega kota za vrati. Do konca tretjine so imeli nekaj priložnosti tudi gostje, tudi z igralcem več, a sta ploščka po strelih Aleksandra Magovca in Žana Jezovška postala plen Frazeeja, na odmor pa je z minimalno prednostjo odšla Olimpija.

To je v nadaljevanju hitro povečala, ko je po neodločnosti vratarju Usu po strelu Aljaža Uduča plošček ušel v gol, toda naleta domači niso znali izkoristiti. Jeseniški odgovor je bil hiter, že manj kot dve minuti zatem je prvič na tej tekmi za železarje zadel Miha Logar in jih vrnil v igro. Pozneje je bila igra izenačena, tudi s številnimi napakami na obeh straneh, a tudi borbena in trda. Za odtenek več priložnosti so si pripravljali domači, toda nobena ni bila takšna, da bi vodstvo povečali. Igra pa se je zelo razživela ob koncu, ko sta imeli obe ekipi priložnost z igralcem več, Jeseničani 40 sekund tudi z dvema več, a je ostalo pri tesnem vodstvu Olimpije; drugo tretjino pa so predčasno končali poldrugo minuto pred iztekom časa, ker so jeseniški navijači na led začeli metati predmete in prižigati pirotehniko.

Jeseničanom pa je nato v le nekaj minutah na začetku zadnje tretjine uspelo povsem preobrniti izid. Najprej so, ko so imeli spet na ledu igralca več, izpeljali dobro akcijo, po natančni podaji pred gol pa je za izenačenje poskrbel Magovac. V 46. minuti pa so tekmecem ušli v protinapad, Tadej Čimžar se je med dvema branilcema spretno prebil do gola in matiral še Frazeeja. Olimpija se še ni predala, v 48. minuti je z lepim prodorom in učinkovitim strelom za izenačenje in novo upanje poskrbel Uduč. Jeseničani so imeli pozneje lepo priložnost za potrditev naslova v 56. minuti ob prednosti igralca več, ki pa je niso izkoristili, tako da se je tretja finalna tekma po rednem delu končala neodločeno in sledil je podaljšek.

V tem so bili Jeseničani boljši, stopnjevali napade, Olimpija je še preživela igro z igralcem manj, ko pa so bile moči izenačene, so železarji spletli akcijo za končno slavje v sezoni, zadel pa Logar.