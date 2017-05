Žigo Jegliča IIHF strogo kaznovala

Žiga Jeglič (Foto: AP)

Slovenija je v soboto odigrala prvo tekmo na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine, pomerila se je s Švico in izgubila s 4:5 po kazenskih strelih. Risi so zaostajali že z 0:4, nato pa izid izenačili in na koncu ob porazu vknjižili točko. Kot je zapisano v obrazložitvi IIHF je Žiga Jeglič na omenjeni tekmi ob menjavi na ledu namerno brcnil švicarskega hokejista Thomasa Rufenachta, kar predstavlja kršitev pravil IIHF. Žiga Jeglič se bo risom na ledu lahko spet pridružil na tekmi proti Finski 10. maja, moral pa bo izpustiti tekmo proti Kanadi in Norveški.