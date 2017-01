Zmaji po podaljšku do prve zmage v drugem delu lige Ebel

Hokejisti Olimpije so prišli do prve zmage v drugem delu lige Ebel. (Foto: Damjan Žibert)

Ljubljanski hokejisti so svoje že tako majhne možnosti za preboj v končnico, ki so jih imeli pred začetkom kratkega drugega dela lige Ebel, praktično že skorajda zapravili z dvema porazoma v prvih dveh krogih. Na zadnji domači tekmi proti Znojmu so bili sicer blizu, a ne dovolj, da bi dosegli kaj več od tesnega poraza. Danes so potovali k tekmecem, ki so jih že velikokrat premagovali; Madžari so imeli pred začetkom dvoboja nekoliko boljši položaj, a so bili vseeno daleč od dveh mest, ki še vodita v končnico.

Začetek ni bil po okusu gostov, saj so domači plošček zbezali v gol že po treh minutah. Toda potem je bilo bolje, Aljaž Uduč je hitro izenačil, v 15. minuti pa je Aleš Mušič goste popeljal v vodstvo in poskrbel za manjši šok v dvorani. A letošnja rana ljubljanskih igralcev so tudi goli v zadnjih minutah, tudi tokrat so dobili enega pred koncem prve tretjine. V drugi so nato gledalci poleg dveh golov videli še pretep, na semaforju pa je bil izid še vedno izenačen. Povedli so spet Madžari, ko so imeli na ledu igralca več, na polovici tekme pa je Žiga Pešut izenačil. V zadnji del so Ljubljančani tako šli s solidno popotnico, v tem delu so bili boljši, imeli tudi prednost igralca več, toda tako kot že tolikokrat so tudi tokrat ostali brez gola. Podobno je bilo v podaljšku, ki ni prinesel pravih priložnosti in tudi ne golov, tako da je bilo na odločitev treba počakati do kazenskih strelov. Pri teh so bili boljši zmaji, odločilnega je zadel Mušič ter tako le še ohranil droben kanček upanja.

Izid:

Fehervar - Olimpija 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)