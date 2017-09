ZOI: Risi na hokejskem turnirju v Pjongčangu najprej z ZDA

Mednarodna hokejska zveza je objavila razpored tekem moškega in ženskega olimpijskega turnirja na XXIII. Zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018. Turnirja se bo že drugič zapored udeležila tudi slovenska moška hokejska reprezentanca, potem ko si je septembra 2016 v beloruskem Minsku na kvalifikacijskem turnirju priborila mesto med dvanajstimi olimpijskimi reprezentancami.





Slovenski hokejisti bodo olimpijski turnir v Pjongčangu februarja prihodnje leto odprli z obračunom proti Združenim državam Amerike. (Foto: AP)

Risi bodo v prvem delu olimpijskega tekmovanja nastopili v skupini "B", skupaj z Rusijo, Slovaško in Združenimi državami Amerike. Prvo tekmo uvodnega dela olimpijskih bojev bo Slovenija odigrala v sredo, 14. februarja, ob 21:10 po lokalnem času (13:10 – Slovenija) proti reprezentanci ZDA. Po dnevu počitka bo naslednji slovenski nasprotnik izbrana vrsta Rusije, s katero se bodo risi pomerili v petek 16. februarja, ob 16:40 po lokalnem času (8:40 – Slovenija). Na zadnji, tretji tekmi predtekmovanja, ki bo v soboto, 17. februarja ob 21:10 po lokalnem času (13:10 – Slovenija), pa bodo naši reprezentanti palice prekrižali s Slovaško.



Uvodnemu delu olimpijskega turnirja bodo v torek, 20. februarja, sledili kvalifikacijski boji za preostala mesta v četrtfinalu, že naslednji dan pa tudi izločilne tekme najboljše osmerice za prostor v polfinalu, ki bo odigrano v petek, 23. februarja. Finalni obračun moškega turnirja bo v nedeljo, 25. februarja, dan pred tem pa še tekma za olimpijski bron.



Tekmi proti ZDA in Slovaški bo slovenska izbrana vrsta odigrala v dvorani Kwandong, manjšem od dveh hokejskih prizorišč v olimpijskem Pjongčangu, medtem ko bo tekma proti Rusiji potekala v večji dvorani Gangneung. Obe dvorani je letos spomladi že preizkusila tudi slovenska ženska hokejska reprezentanca v sklopu ženskega svetovnega prvenstva divizije II-A.



Poleg skupine, v kateri bo igrala Slovenija, bodo v skupini "A" nastopile Kanada, češka, Švica in Južna Koreja, medtem ko bodo v skupini "C" igrale Švedska, Finska, Norveška in Nemčija.



Sreda, 14. februar 2018:

13:10* ZDA - Slovenija

Kwangdong Hockey Center



Petek, 16. februar 2018:

8:40* Rusija - Slovenija

Gangneung Hockey Center



Sobota, 17. februar 2018:

13:10* Slovenija – Slovaška

Kwangdong Hockey Center



* Srednje-evropski časovni pas (lokalni čas:+8 ur)