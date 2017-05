Zupančič po izpadu v 'drugo ligo': 'Mogoče je preveč teh 'liderjev'. Potem si vsak stvari predstavlja po svoje'

Nik Zupančič je odgovornost za slabe igre in izpad iz hokejske elite zasluženo prevzel na svoja pleča ... (Foto: Damjan Žibert)

Slovenija bo igrala še s Francijo; tekma, ki so jo tudi hokejisti pred SP videli kot eno odločilnih ne le za obstanek, ampak morda tudi kaj več, bo vsaj za slovenske fante le še formalnost, na kateri bodo skušali predvsem popraviti bled vtis z dosedanjega dela tekmovanja. Za Francoze bo imela povsem drugačen pomen, saj so se gostitelji v dvorani Bercy v prvem tednu dodobra razživeli in so precej uspešnejši kot Slovenci. Res pa je, da po razpletu nedeljskih tekem nimajo več možnosti za četrtfinale. Selektor Nik Zupančič bo svoje igralce tako danes zvečer vodil na tekmi, kjer bodo igrali za izboljšanje splošnega vtisa in lovili prvo zmago. Zupančič poudarja, da, čeprav je po tekmovalni plati prvenstvo že izgubljeno, ne bo popuščanja in da se bodo resno lotili tudi te zadnje tekme. "Razočaran sem in žalosten, ker sem bil prepričan, da lahko ostanemo v elitni skupini. Če ne bi bil, nekaj ne bi bilo v redu z mano. A tudi porazi so sestavni del športa, in to tudi tako jemljem," je že po tekmi z Belorusijo dejal Zupančič, ko je že lahko podal nekakšno sklepno oceno turnirja. Ta je bila logično povezana s krivuljo uspeha, selektor je izpostavil predvsem težave v obrambi na vseh tekmah in preveč prejetih zadetkov. "Pancetova poškodba se je zgodila že pred prvenstvom, Jegličeva poteza pa je imela za drugo in tretjo tekmo kar velik faktor, začne se vse skupaj podirati, nekatere igralce moraš podvajati in ni pravega učinka, pa še eden vodilnih igralcev reprezentance je," je težave na SP, kazen Žige Jegliča in poškodbo Žige Panceta, kot moteča dejavnika izpostavil Zupančič. Selektor pa je že nekoliko naveličan vprašanj, kaj bi bilo, če bi igral Anže Kopitar: "Če nam je manjkal ... seveda je manjkal, on bi manjkal tudi Kanadčanom, če bi igral za Kanado. A ga pač ni bilo in to je to."





Reprezentanca v Franciji ni imela prave podpore v razpoloženem vratarju ... (Foto: AP)

"Dosti dobro smo se vrnili proti Fincem. Ekipa se je vrnila in od tam bi morali graditi. Takšne tekme, kot je bila z Belorusijo, pa morajo biti blizu. Če bi bilo 2:2, 3:3, bi lahko imeli na koncu možnosti. Če pa nasprotnik uide za tri gole, je pa zelo težko obrniti," je o poteku odločilne tekme in o tem, kako so njegovi hokejisti reagirali po porazu proti Norveški, ko je bila igra verjetno najslabša na prvenstvu, razmišljal Zupančič. Morda je bila odločilna že prva tekma s Švico. Po zaostanku z 0:4 so se Slovenci vrnili, imeli igro v svojih rokah, na palicah pa morda celo zmago. A po kazenskih strelih so izgubili in prvenstvo se je zasukalo, kot se je. "Res je. Če bi takrat dobili točke, bi se mogoče odvilo drugače. A tudi na zadnji tekmi smo imeli usodo v svojih rokah in nogah, a nismo bili uspešni," je o tem, da so Slovenci svojo priložnost zapravili proti Švici, dejal Zupančič. O tem, ali je zaradi kakšnega igralca razočaran, pa ni želel razglabljati. Dejal je, da imajo v ekipi vsi svoje vloge, nekateri pač igrajo več in imajo večjo minutažo, drugi manj, vsi pa so pomemben del moštva. "V odločilnih trenutkih mora vsak tudi kot posameznik pokazati značaj, se metati pod ploščke. In zato smo izgubljali, ker ni deloval sistem, ker smo naredili potezo, da sta bila dva igralca na enem, nekdo pa je ostal sam. To smo naredili prevečkrat za to raven tekmovanja, kjer se te stvari kaznujejo," pa je Zupančič še strnil analizo glede splošnega pristopa ekipe na SP. Namignil je, da morda v slačilnici ni pravega vodje - ali pa jih je preveč in zaradi tega prihaja tudi do določenih težav.





Sabahudin Kovačević (Foto: Damjan Žibert)

"Mogoče je preveč teh 'liderjev' ... potem si vsak stvari predstavlja po svoje. Ko se začnemo spraševati, kaj zdaj, pa je težko najti pravo rešitev. Garderoba ni tako ogromna težava, ampak zložiti se mora vse, če želimo biti uspešni na takšnih tekmovanjih," je selektor namignil, da morda vendarle ni bilo vse v najlepšem redu v odnosu med igralci in vodstvom. "Ni bilo reakcij na določene analize, enake napake so se ponavljale s tekme v tekmo. To pa je za to raven nedopustno," je še dejal Zupančič in priznal, da je bil mogoče kot trener preveč demokratičen: "Spodbujal sem samoodločanje. Na ledu je igralec vendarle sam. Seveda moraš dati smernice, ampak pri nas očitno ne gre tako preveč demokratično. Moj občutek je tak, da kot ekipa nismo sposobni biti preveč demokratični."