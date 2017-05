Zupančič pred odhodom na SP skrajšal seznam igralcev, Jeglič odhaja v KHL

Na Zupančičevem seznamu so trije vratarji, devet branilcev in 13 napadalcev, skupno bo v Francijo potovalo 25 igralcev. Od tistih 26 igralcev, ki so bili v ekipi na zadnjih pripravljalnih tekmah in treningih, se je Nik Zupančič odločil, da na SP ne bo branilca Mihe Štebiha. Vsi drugi ostajajo na seznamu.

Zupančič in njegov trenerski štab sta postavo določila po predzadnjem treningu v Rusiji v sklopu priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije. "Končna odločitev ni bila lahka, saj so fantje pokazali maksimalno zavzetost ves čas priprav. Vendar se je na koncu potrebno odločiti in trenerski štab je sprejel odločitev, ki bo, po naši oceni, najboljša glede na naloge, ki nas čakajo na svetovnem prvenstvu," je ob tem povedal glavni strateg Zupančič.

Slovenski hokejisti bodo v torek končali priprave v ruskem Sankt Peterburgu, v četrtek pa že odpotovali v Pariz na prizorišče svetovnega prvenstva elitne skupine. Prva tekma rise čaka 6. maja, ko se bodo pomerili s Švicarji. Letošnje SP sicer poteka v dveh skupinah, v Parizu in nemškem Kölnu.

Tudi Žiga Jeglič v KHL

Slovenski reprezentant Žiga Jeglič bo v prihajajoči sezoni igral v ligi KHL za Torpedo Nižni Novgorod, so zapisali na klubski spletni strani. Jeseniški napadalec sicer že ima izkušnje iz najmočnejše ruske lige, saj je Slovan iz Bratislave nekaj časa igral v tem tekmovanju. V pravkar končani sezoni je Slovan igral le v državnem prvenstvu, Jeglič pa je bil eden boljših posameznikov moštva. V KHL bodo igrali tudi Rok Tičar, Robert Sabolič in Jan Muršak. Mariborčanu je sicer potekla pogodba z moskovskim CSKA in naj bi prestopil v drug klub, morda celo v Torpedo.

Selektor Nik Zupančič (Foto: Damjan Žibert)

Seznam reprezentance za SP:

vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič

branilci: Klemen Pretnar, Sabahudin Kovačevič, Aleš Kranjc, Andrej Tavželj, Matic Podlipnik, Jurij Repe, Mitja Robar, Luka Vidmar, Blaž Gregorc

napadalci: Rok Tičar, Jan Muršak, Robert Sabolič, Žiga Jeglič, Žiga Pance, Aleš Mušič, David Rodman, Boštjan Goličič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Jan Urbas, Miha Verlič in Nik Pem.