Zupančič upa na prihod Kopitarja: Tip igralca, kot je on, v reprezentanci veliko pomeni

Anže Kopitar (Foto: Damjan Žibert)

Na prvem treningu je bilo na ledu blejske dvorane 21 hokejistov, Jan Muršak, David Rodman, Klemen Pretnar in Sabahudin Kovačević se bodo pridružili pozneje."Ponovili smo prakso, da so se fantje, ki so zgodaj končali, pripravljali v Kranju. Izpeljali smo program, kar je samo plus zanje. Slabo bi bilo, če bi bili prepuščeni sami sebi. Za prvi trening se mi je zdelo povsem OK, a manjkajo tekme, tega pa ne moreš nadomestiti. Najbolje bi bilo, da igralec pride iz končnice, se osveži in gre na SP. A pri nas je to nemogoče. Sem pa igralcem rekel, da je marsikdo v Evropi končal takrat kot oni, pa bo moral čakati do septembra na nove tekme. Imajo privilegij, da bodo še maja igrali hokej na visoki ravni," je o uradnem začetku priprav in doslej opravljenem delu dejal Nik Zupančič.

"Imamo specifično reprezentanco, večina igralcev v tujih klubih ... Malo težko je vse uskladiti, tudi zaradi infrastrukture, imamo pač toliko dvoran, kot jih imamo, in moramo izkoristiti vse," je o natrpanosti urnika dejal selektor in dodal: "Smo pa mojstri improvizacij, a se potrudimo po najboljših močeh in ponavadi speljemo stvari tako, da je vse v redu."

Slovenci se bodo do odhoda na svetovno prvenstvo, ki bo od 5. do 21. maja potekalo v Parizu in Kölnu, pripravljali na Bledu in Jesenicah, odigrali pa bodo tudi vsaj šest pripravljalnih tekem. Prvo z Madžarsko 11. aprila v Celju, s Kazahstanom 15. aprila v Ljubljani, še eno z Madžarsko 18. aprila v Budimpešti in z Italijo 23. aprila v južnotirolskem Neumarktu; od 25. aprila do 2. maja pa Slovence čaka še pripravljalni turnir z rusko mlado selekcijo v Sankt Peterburgu.

"Nimamo veliko možnosti za izbiro tekmecev; 12 najboljših evropskih reprezentanc ima svojo ligo in šest močnih tekem, mi pa poskušamo pridobiti tekmece, ki se pripravljajo za divizijo I ali pa kakšnega, ki bi bil primeren tik pred SP, ker je takrat pomembno imeti dve kakovostni tekmi, da prideš pripravljen na SP," je o tekmah do Pariza dejal selektor.

Nik Zupančič (Foto: Damjan Žibert)

Ker je v ligi NHL brez končnice ostal najboljši slovenski igralec Anže Kopitar, je seveda samoumevno vprašanje, ali bo čez en mesec nosil dres slovenske reprezentance v Parizu. Zupančič je glede tega optimističen, a še nekoliko previden: "Ko se konča zadnja tekma, bomo stopili v kontakt. Pogovarjamo se že, a bi bilo preuranjeno dajati pozitivne informacije. Počakajmo, da se Anžetova sezona konča, pa bomo videli. A tip igralca, kot je on, v reprezentanci veliko pomeni in vedno je bil pripravljen pomagati."

Poleg Kopitarja je še nekaj igralcev, na katere bo selektor čakal, ker imajo še obveznosti v klubih: Žiga Pavlin, Mitja Robar, Žiga Pance, Luka Vidmar, Blaž Gregorc ... Robert Sabolič sicer že trenira, a po zlomu palca na tekmi ruske lige KHL še z mavčno oblogo, ki jo bodo odstranili v torek, ko bo znano, kako bo nadaljeval priprave.

"Fantje so morajo zavedati, da so že nekaj naredili, če vzamemo vso sezono. Na to moramo biti ponosni in na tem moramo graditi, dokazali smo, da je mogoče premagovati na papirju močnejše tekmece in da se da zmagovati na njihovem terenu. Moštveni duh pa v reprezentanci nikoli ni bil težava," je dogajanje v izbrani vrsti pospremil Zupančič.

Reprezentančni seznam:

vratarji: Gašper Krošelj (AIK), Luka Gračnar (Red Bull Salzburg), Matija Pintarič (Lyon), Andrej Hočevar (Epinal);

branilci: Klemen Pretnar (Junost Minsk), Sabahudin Kovačevič (Junost Minsk), Aleš Kranjc (Bad Nauheim), Andrej Tavželj (Angers), Matic Podlipnik (LHC Lyon), Miha Štebih (Frydek-Mistek), Jurij Repe (Kladno);

napadalci: Rok Tičar (Avtomobilist Jekaterinburg), Jan Muršak (CSKA Moskva), Robert Sabolič (Admiral Vladivostok), Žiga Jeglič (Slovan Bratislava), David Rodman, Boštjan Goličič, Anže Kuralt (vsi Grenoble), Ken Ograjenšek (Graz 99ers), Jan Urbas, Miha Verlič (oba VSV Beljak), Nik Pem (Heilbronner Falken), Andrej Hebar (Ujpesti TE), Nik Simšič (Södertälje SK J20), Gregor Koblar (Lyon);