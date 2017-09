VIDEO: Kokoškov: Kemija je bila prava in res sem ponosen na te fante

Po velikem slavju ob osvojitvi naslova evropskih prvakov se je na novinarski konferenci v Ljubljani zbrala peterica članov zlate košarkarske reprezentance – ob kapetanu Goranu Dragiću še Klemen Prepelič, Edo Murić, predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in izjemni selektor Igor Kokoškov, uvodne besede pa so pripadle neuničljivemu kapetanu, ki je priznal, da je povsem izčrpan, a presrečen ob izjemnem uspehu, ki ga je z navdušenjem pospremila nepregledna množica ljudi na rekordnem sprejemu na Kongresnem trgu v Ljubljani.

"Težko je z besedami opisati vse občutke in čustva, ki jih doživljam v teh dneh. Na evropsko prvenstvo smo prišli zelo samozavestni, a z velikim spoštovanjem do vsakega nasprotnika. Imeli smo svojo pot in vizijo, ki nam je prinesla neverjeten uspeh," je povedal 31-letni Goran Dragić, ki se je s 35 doseženimi točkami na finalni tekmi s Srbijo vpisal v zgodovino evropskih prvenstev.

Ob vprašanju glede (ne) nadaljevanja reprezentančne kariere je bil starejši od bratov Dragić zelo jasen: "Prepričan sem, da je najbolje reprezentančno pot skleniti na vrhuncu. Želel sem osvojiti zlato kolajno in jo tudi dobil. Ne nazadnje pa ne bi bilo pošteno do ostalih fantov, ki v ozadju čakajo na svojo priložnost za dokazovanje, da bi jim odžiral minute. Ponavljam, izjemno sem srečen in pomirjen v sebi, da nam je uspel ta neverjetni met. Poklon vsem soigralcem, strokovnemu vodstvu in ostalemu spremljevalnemu osebju, saj je vsak od nas prispeval neprecenljiv delež h končnemu slavju."





Predsednik KZS Matej Erjavec je na tiskovni konferenci potrdil, da je zveza že prejela obljubljeno denarno nagrado od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. (Foto: POP TV)

Izjemno uspešni selektor Igor Kokoškov je izpostavil nezlomljiv ekipni duh zlate reprezentance, za katero pravi, da si je naslov evropskega prvaka več kot zaslužila. "Škoda, da te evropske lovorike ne moremo unovčiti z uvrstitvijo na naslednje svetovno prvenstvo ali olimpijske igre. Potem bi bila odločitev za nadaljevanje reprezentančne kariere Gorana Dragića zelo lahka. Treba je oddati vse časti in priznanja tej dvanajsterici izjemnih košarkarjev, ki so zaznamovali slovensko košarkarsko in športno zgodovino," je uvodoma pohvalne besede svojim reprezentantom namenil selektor in potrdil, da na prihajajočih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019 ne bo mogel voditi slovenske izbrane vrste. "Bom pa zraven, vselej pripravljen priskočiti na pomoč," je še pristavil 45-letni srbski strokovnjak.

Kokoškov se dogovarja s KSZ, da ostane povezan z ekipo, a ne v selektorski vlogi, saj je funkcija nezdružljiva z obveznostmi, ki jih ima pri moštvu NBA Utah Jazz v ZDA; "Z ekipo nedvomno ostajam povezan kot prijatelj. Jasno je, da je težko združiti prijateljstvo in resno delo, zato bom tu kot nekdo, ki lahko spremeni svojo vlogo. Že v kvalifikacijah novembra in februarja je nemogoče, da bi bil tukaj, saj imam obveznosti pri Utah Jazz in tudi Goran (Dragić op. p.) nima teh možnosti. Moramo poiskati najboljši način, kako se bo ta zgodba nadaljevala. Skupaj se bomo dogovorili, kako. Zanesljivo bom pomagal tudi naprej, morda kot svetovalec, morda bom tukaj kakšen teden. To je sicer važno, ni pa najpomembnejše za to ekipo. Ta ekipa ni zgrajena za trenerja."

Še enkrat se je spomnil tudi svoje zgodbe v Sloveniji. "Ko sem prišel, so bili igralci polni optimizma, obljubljali so medaljo, celo mali Dončič. Glede na življenjske in športne izkušnje nisem verjel, da ve, kaj govori. A tudi na zvezi so vsi govorili, da je to leto, ko se združita talent in izkušnje, da je to leto, ko je čas za nekaj velikega. To je bil zame pravi, pozitiven pritisk. Vedel sem, da lahko to kot ekipa naredimo. Res sem ponosen na fante, vsako minuto so se borili. A pohvale tudi tistim, ki so bili na spisku, ki so z nami trenirali, pa jih nismo mogli peljati v Helsinke in Istanbul."

Kokoškov pravi, da je čutil izjemno zadovoljstvo, ko je delal s to ekipo. "Ni bilo dram in intrig, delalo se je na polno, kemija je bila prava in meni je bilo lahko, ker sem se res ukvarjal le s trenerskim poslom. Hvala tudi zvezi, ki je pripravila vse pogoje za ta uspeh." Z zgodovinskim uspehom pa po njegovem mnenju Slovenija menja tudi standarde: "Moramo ostati na nivoju vrhunskih evropskih in svetovnih ekip. Žal mi je, da prvenstvo ni štelo tudi kot kvalifikacija za SP ali olimpijske igre kot v preteklosti, drugače bi Gogija prepričali, da bo zaigral še na naslednjem turnirju."

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je nekoliko v šali pripomnil, da je "kondicijsko stanje reprezentance in spremljevalnega osebja nekoliko slabše, finančno pa boljše". Zelo dobre volje na odlično obiskani novinarski konferenci sta bila tudi Klemen Prepelič in Edo Murić, ki sta se strinjala, da je "slovenska košarkarska reprezentanca doživela nepozaben dvomesečni žur s 'happy endom'."