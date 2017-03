40 točk DeRozana preveč za nerazpoloženega Dragića in vročico, Miami ostaja na mestu, ki še vodi v končnico

Dragić tokrat ni bil najbolj pri metu, Miami pa kljub porazu ostaja na osmem mestu vzhodne konference. (Foto: AP)

Miami, pri katerem znova ni zaigral poškodovani Dion Waiters, navkljub porazu še drži osmo mesto vzhodne konference, kjer pa ima pred Chicagom in Detroitom zgolj zmago prednosti, kar obeta trd boj do samega konca rednega dela. Toronto na drugi strani z zmago ostaja celo v boju za prvo mesto vzhodne konference. V noči iz četrtka na petek se je pri Kanadčanih najbolj izkazal DeMar DeRozan, ki je vknjižil kar 40 točk, k temu pa dodal še šest skokov in tri podaje. Slovenski reprezenant Goran Dragić v dresu vročice tokrat ni bil najbolj razpoložen. Na koncu je sicer v 33 minutah igre zbral 13 točk in bil drugi strelec Miamija, a je ob tem porabil precej metov (5/18). Lahko pa se vendarle pohvali še s sedmimi skoki in sedmimi podajami ter štirimi ukradenimi žogami.

V vrstah domačih je bil najboljši poškodovani Hassan Whiteside, ki je dosegel 16 točk in 14 skokov. Whiteside, ki je igral s 13 šivi v desni dlani ter prevezami in obvezami, ki naj bi zaščitile njegovo poškodbo, je bil prvi strelec Miamija. A proti koncu tekme je imel še dodatno smolo, ko si je zvil levi gleženj. In čeprav je tekmo začel le z eno "dobro" roko in jo končal le z eno "dobro" nogo, je bil najboljši v vrstah vročice.

Portland Trail Blazers so v domači dvorani s 110:95 ugnali New York Knicks, za katere je Saša Vujačić odigral 16 minut in v tem času dosegel devet točk in en skok. V derbiju noči so košarkarji San Antonia premagali Memphisa in tako v tretjem medsebojnem obračunu v tej sezoni le uspeli premagati grizlije. Blestela sta LaMarcus Aldrigde in Kawhi Leonard. Prvi je prispeval 23 točk, drugi pa jih je dodal 19. Aldridgeu je na tekmi uspel poseben mejnik v ligi NBA, saj je presegel mejo 15.000 točk.

Izidi:

Brooklyn - Phoenix 126:98

Miami - Toronto 84:101

Dallas - Los Angeles Clippers 97:95

San Antonio - Memphis 97:90

Portland - New York 110:95