VIDEO: 52 točk rekordnega DeRozana dovolj za zmago Toronta po podaljšku, kriza Lakers se nadaljuje

Toronto, drugo najboljše moštvo vzhodne konference, je po podaljšku odpravil Milwaukee Bucks s 131:127. Raptors so nepremagljivi pod domačima obročema, saj so vpisali še dvanajsto zaporedno domačo zmago. DeMar DeRozan, met iz igre 17:29, je tretji igralec Toronta, ki je na eni tekmi dosegel vsaj 50 točk. Doslej sta se s tem dosežkom lahko pohvalila Vince Carter in Terrence Ross, ki sta dosegla 51 točk.

Izjemna predstava DeRozana v Torontu:

DeMar DeRozan erupts for a @Raptors franchise-high 52 points to kick off 2018! pic.twitter.com/1dDnYugcIJ — NBA (@NBA) January 2, 2018

Blazers zaustavili vse boljše Bulls, kriza Lakers se nadaljuje

Od štirih tekem v ligi NBA na novega leta dan sta se dve končali po podaljšku. Portland Trail Blazers je bil po rednem delu boljši od Chicago Bulls s 124:120. Na preostalih dveh tekmah je ekipa Brooklyn Nets na domačem parketu premagala Orlando Magic z 98:95, košarkarji Minnesota Timberwolves pa so bili doma boljši od Los Angeles Lakers s 114:96. Jezerniki tako nadaljujejo s skromnimi rezultati v zadnjem času, to je bil zanje še sedmi zaporedni poraz, na gostovanjih pa so skupno vknjižili že 13 porazov.

DeRozan je novi rekorder zasedbe Toronta. (Foto: AP)

Miami Heat, za katerega igra slovenski kapetan Goran Dragić, bo prvič v novem letu zaigral doma, ko bo v noči na četrtek gostil Detroit Pistons. Miami je trenutno na sedmem mestu na lestvici vzhodne konference.

Izidi:

Brooklyn Nets - Orlando Magic 98:95

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 131:127 (podaljšek)

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 120:124 (podaljšek)

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 114:96