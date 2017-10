ABA: Petrol Olimpija znova izgubila v tesni končnici

Po štirih zaporednih gostovanjih - dva poraza v ligi prvakov in zmagi v DP ter proti Mega Bemaxu v ligi Aba - so se košarkarji Petrola Olimpije vrnili pred domačo publiko v dvorano Tivoli in jo razočarali. Izgubili so že dobljeno tekmo, in sicer proti novincu v jadranski druščini Mornarju iz Bara.

Košarkarji Petrol Olimpije so vnovič izgubili v tesni končnici, tokrat v regionalni ligi ABA proti črnogorskemu predstavniku Mornarju. (Foto: Damjan Žibert)

Čeprav so Ljubljančani sredi tekme padli v 'črno luknjo', saj so v šestnajstih minutah igre dosegli vsega štiri koše iz igre (20:18 - 30:39), so se v zaključku tekme prebili v ospredje in imeli dve minuti pred koncem pri vodstvu 63:60 žogo ter napad. A najprej je kapetan Gregor Hrovat podal žogo v roke gostov, nato je napako storil Domen Lorbek, za konec pa še Devin Oliver. Kazen je prišla v zadnji sekundi, ko je pri izenačenju in podaljšku na vidiku Nemanja Vranješ zadel trojko od table za zmago s 67:64.

Petrol Olimpija bo v naslednjem tednu igrala kar štiri tekme oziroma vsak drugi dan. V ponedeljek jo čaka nastop v domačem prvenstvu Nova KBM proti Hopsom iz Polzele, v sredo bo odigrala prvo domačo tekmo v ligi prvakov proti nemškemu Bayreuthu, v petek, 27. oktobra, jo čaka gostovanje v Laškem pri Zlatorogu, v nedeljo pa še ena domača tekmo v ligi Aba proti Budućnosti.



Liga ABA, 5. krog, izid:

Petrol Olimpija - Mornar 64:67 (20:18, 28:31, 40:47)