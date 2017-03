Aktualni prvaki na kolenih v Los Angelesu, biki še niso rekli zadnje v boju za končnico

Clippersi niso imeli težkega dela z oslabljenimi prvaki. (Foto: AP)

Trener konjenikov Tyronn Lue se je znova odločil, da veliki trojici LeBronu Jamesu, Kyrieu Irvingu in Kevinu Loveu nameni počitek, kar se je na koncu razumljivo poznalo tudi na parketu v Staples Centru. Clippers so že v prvem polčasu pokazali premoč, nato pa na koncu še povišali svojo prednost in prišli do zmage s kar 30 točkami razlike (108:78). Cleveland se tako še naprej igra s prvim mestom vzhodne konference, kjer mu za ovratnik diha ekipa Bostona, ki v zadnjem času kaže zelo dobre igre. V izjemno zanimiv boj za osmo mesto vzhodne konference pa so se znova priključili košarkarji Chicaga. Ti so kljub temu, da je sezono zaradi poškodbe že zaključil Dwyane Wade, uspeli priti do domače zmage nad Jazzi (95:86). Pri bikih sta blestela Jimmy Butler s 23 točkami in mladi, 22-letni Bobby Portis, ki je v skladu s svojimi leti zabeležil rekordni dosežek in tekmo zaključil z 22 točkami.

Golden State se je z domačo zmago proti Milwaukeeju (117:92) na vrhu zahodne konference znova nekoliko odlepil San Antoniu, ki je tokrat klonil v Memphisu. Bojevniki tako še tretje leto zapored korakajo k prvemu mestu po rednem delu sezone, v domačem Oaklandu pa so v tej sezoni izgubili le štirikrat. Miami Gorana Dragića še vedno ostaja na sedmem mestu vzhodne konference, a mu za ovratnik dihajo Milwaukee, Detroit in Chicago.

Izidi:

Golden State Warriors - Milwaukee Bucks 117:92

Chicago Bulls - Utah Jazz 95:86

Mephis Grizzlies - San Antonio Spurs 104:96

Denver Nuggets - Houston Rockets 105:109

Charlotte Hornets - Washington Wizards 98:93

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 97:113

Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 108:78

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 110:94