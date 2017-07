Atraktivna skupina lige prvakov za košarkarje Olimpije, v skupini finalisti pretekle sezone, pa tudi italijanski prvaki

Državni prvaki so dobili tekmece v ligi prvakov. (Foto: Miro Majcen)

Turški Banvit je prvo ime skupine, saj so Turki v lanski sezoni igrali finale Fibine Lige prvakov. AEK in Venezia sta v lanski sezoni igrali drugi del Fiba Lige prvakov. V grškem prvenstvu je lansko sezono AEK klonil proti Panathinaikosu v polfinalu, Venezia pa je bila presenečenje italijanskega prvenstva, ki ga je končala z naslovom prvaka. Banvit, ki ga vodi slovenski trener Sašo Filipovski, je lanski redni del izjemno močnega turškega prvenstva končal na 5. mestu, v četrtfinalu pa je moral priznati premoč evroligaški Darussafaki. Odlično se je odrezal v turškem pokalu, ki ga je v izjemno močni evroligaški konkurenci osvojil. Ambiciozni Strasbourg je lanskoletni finalist francoskega prvenstva. Nemški Bayeruth je bil lani četrtouvrščena ekipa rednega dela nemške lige.

"Pred nami je prva sezona v Fibini ligi prvakov. Z žrebom smo lahko zadovoljni, saj gre za kombinacijo relativno atraktivnih nasprotnikov in takšnih, ki so lahko tudi premagljivi. Za podrobne ocene in pričakovanja pred začetkom sezone bo potrebno še počakati, saj tako kot mi, tudi nasprotniki še sestavljajo svoje ekipe. Vsekakor smo veseli, da bomo v Ljubljani še naprej gledali evropsko mednarodno tekmovanje celo z več tekmami kot doslej, saj nas jih že v rednem delu čaka štirinajst. V klubu se, ne glede na stroge finančne omejitve, trudimo sestaviti ekipo, ki se bo tako kot lanska 'metala na zobe' in bo vredna aplavza v Stožicah. V upanju na dober odziv javnosti bomo letos nekoliko prej začeli s prodajo sezonskih vstopnic in paketov," je po žrebu povedal direktor kluba Matevž Zupančič.

V rednem delu bo igralo 32 ekip, ki se bodo v štirih predtekmovalnih skupinah potegovale za prva štiri mesta v vsaki skupini. Teh šestnajst ekip bo napredovalo v izločilne boje, četrtfinale in na koncu na zaključni turnir najboljše četverice. Zadnje dva tekmeca bodo zeleno-beli dobili po koncu kvalifikacij, v katerih se bo za osem prostih mest potegovalo 32 klubov. V skupino s slovenskimi prvaki se bo uvrstila najboljša ekipa iz dvoboja med zmagovalcema obračunov med nizozemskim Groningenom in litovsko Vytautaso ter danskima Bakken Bearsom in španskim Estudiantesom. Za drugo prosto mesto pa se bosta najprej udarila švedska Lulea in belgijski Antwerpen ter Ruski Nižnji Novgorod in poljska Rosa Radom, zmagovalca prvih dvobojev pa bosta igrala še odločilna obračuna.

V ligi prvakov, v praksi tretjerazrednem evropskem klubskem tekmovanju za evroligo in evropskim pokalom, nad katerima bdi podjetje Eca oz. nekdanji Uleb, bo skupaj nastopilo 56 klubov iz 32 evropskih držav. Med njimi je 21 državnih prvakov, naslov iz premierne sezone tekmovanja pa bo branil španski Iberostar Tenerife.